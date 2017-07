Tin un scarcedad di scolnan di MAVO

Candidado di POR, Michella Steenvoorde-Lacle a tuma nota den prensa di diamars 18 di Juli, cu SKOA lo habri un Dependance pa Maria College pasobra tin un scarcedad di scolnan Mavo pa e aña escolar 2017-2018. Falta cupo pa mas of menos 190 hoben. Un biaha mas ta warda te “ora e baca hoga pa tapa e pos.”

Ya desde Censo di 2010 caba tabata tin indicacion cu mester un extra Mavo/Havo/VWO na Aruba. Gobierno a haci promesanan en vano, cu nan lo construi un Mavo/Havo/VWO na NOORD cu ta e bario mas logico pa pone den dje. Nos populacion a crece astronomicamente di 60.000 den e aña 80 pa aworaki cu ta casi 120.000 habitante. Cifrasnan di CBS di 2010 ta mustra cu na NOORD so caba tin 164 MAVO advies pa aña. Esaki ta sin conta esnan di PARADERA cu tambe ta un bario cu a bin ta creciendo.

E articulo den prensa ta reitera cu e dependance ta un decicion AD HOC pa resolve un problema cu aproximadamente 190 alumno no por haya lugar pa bai un MAVO. Ja caba SKOA ta premira cu pa aña escolar 2019-2020 tambe lo tin un scarcedad pa 200 alumno di MAVO.

Esaki un biaha mas ta haci duidelijk cu mester un MAVO/HAVO/VWO na NOORD y cu enseñansa tin cu bira prioridad number 1.

Tambe e articulo ta haci mencion di un plan di SKOA pa construi un extra MAVO school. Esaki ta demostra cu no tin union entre SKOA/DPS y Gobierno, paso nan no tin sinergia den plannan pa futuro di nos enseñansa na Aruba.

Un cos ta mas cu bisto. Na Aruba nos no ta actua preventivo sino reactivo. Awor cu e baca a hoga, kier bin cu solucion AD-HOC.

Hopi hede ta preocupa cu e criminalidad na Aruba, niun hende ta sinti’e sigur mas. Sinembargo, si bo drecha e problemanan social y haci inversionnan necesario den enseñansa, criminalidad lo baha como un ‘ripple effect’ di esaki.