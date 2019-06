Tin un conseho riba mesa pa loke ta e situacion di UTV, ATV

Durante conferencia di prensa, Minister Otmar Oduber a toca e tema di loke ta e UTV cu ta un topico hopi papia ultimo siman aki. Tin un preocupacion cu ta biba y reina den nos ministerio no for di awor pero di basta tempo e forma con ta haci uso di e UTV , ATV, den pueblo yama quadracer di cuatro wiel tin ta cera y otro no ta cera, cu ta ser usa pa e turistanan. Den e ultimo simannan pero for di hopi tempo caba ta den luz negativo y ta crea un preocupacion riba nos isla.

Na prome luga mester sali y ilustra cu no por generalisa cerca tur operador, of turistanan cu nan ta haci algo robes, ta un grupo minimo ta esnan cu ta daña pa hopi otro, pero e realidad ta cu nos tin e responsabilidad pa carga siguridad den trafico kico ta permisibel y kico no ta permisibel y kico ta wordo gekeur door di DTI cu ta cay bou responsabilidad di Minister y pa por haya e licencia necesario pa e plachi number pa core riba caya.

E peso principal Minister Oduber a bisa ta e hecho mas daño ta haciendo na e momentonan aki na nos medio ambiente, e destruccionnan coriendo na luganan cu no ta permiti, sero di santo na nos costanan, te hasta ta hinca e mashin den lama. Tur loke a pasa ultimo a pone cu e situacion aki a haya atencion den nos comunidad y cual nos ministerio for di final di April a pidi un conseho for di e comision di flora y fauna cu ta un comision instala pa leynan di cuido y naturalesa y recientemente dia 10 Juni a haya e advies aki for di e comision y di biaha a dirigi esaki na diferente departamentonan. DNM a haya e advies pa duna nan conseho di biaha y te hasta director di DTI a duna su advies y uno definitivo a reuni cu cuerpo policial tambe pa e control.

Minister a bisa no ta haciendo nada pa molestia of perhudica operacion di e companianan cu tin e vehiculonan aki riba caminda pero nan ta parti di e industria turistico, experencia y producto cu nos ta ofrece pero semper mester percura cu esaki mester tuma luga respetando nos medio ambiente y siguridad den trafico y percura e calidad di bida di nos hendenan den cada un bario.

Comments

comments