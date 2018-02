Tin tur indicacion cu Gobierno lo prolonga CAft cu medidanan

Segun Mervin Wyatt-Ras nos pueblo mester ta alerta cu e gobierno aki cu ta parce di kier baha normanan di Caft cu sigur lo tin su consecuencia den forma di medidanan pa nos pais.

Segun Mervin Wyatt-Ras nos pueblo mester ta alerta cu e gobierno aki cu ta parce di kier baha normanan di Caft cu sigur lo tin su consecuencia den forma di medidanan pa nos pais.

E Parlamentario di AVP, recientemente a trese cierto informacion y su opinion padilanti encuanto e reunion cu Parlamento tabatin cu CAft( Commissie Aruba financieel toezicht). Gobierno anterior a cumpli cu e normanan den ley, e asina yama LAft cu ta reglamenta e supervision financiero. Nos tur por corda con tanto e actual minister presidente como e minister di finanzas tabata yora na Hulanda pa pone gobierno anterior bao supervision y a logra esaki na anja 2015. Tambe awor nan ta sigui yora pa pidi CAft por favor pa duna nan mas tempo pa entrega e presupuesto di anja 2018 y pa entrega nan plan di maneho mas laat. E siman aki nan ta suppose di entrega dicho plan. Te hasta por saca afo cu nan a palabra cu CAft cu deadline pa trata e presupuesto 2018 ta 30 di april. Wyatt-Ras y su fraccion pa a bin tende di e deadline aki via otro medionan sin cu Parlamento a ser envolvi dor di gobierno MEPPORRED. Kiermeen tur loke nan a critica AVP di dje awe nan ta cuminsa cu palabra asuntonan riba cabez di Parlamento sin envolvi Parlamento. Anto e stempel parlement MEPPORRED lo aproba toch.

Wyatt-Ras por a nota alavez cu su expresionnan y critica no a cay den bon tera y a manda e parlamentario nobato Vrolijk pa bin atake na un forma baho. Sr. Vrolijk ta haci manera ta den klas e ta pa insulta Wyatt-Ras manera e ta haya ta bon. Wyatt-Ras cu tin hopi aƱan den politica nunca no a uza metodonan baho pa trece loke e tin cu trece padilanti. Wyatt-Ras ta critico hasta cu gobierno cu el a sostene. Pero tin hende aunke nan ta nobo nan no ta informa nan mes pero manera mucha manda ta sali contesta.

Wyatt-Ras ta constata cu e gobierno cu a inventa e palabra mega-debe awe ta skohe pa haci mas debe pa pais Aruba. Wyatt-Ras kier tende di gobierno kico nan lo bay haci concretamente pa nos pais.

Sin embargo te ainda nada ta sali afo. Solamente comicionnan ta ser lanta y envez di goberna cu menos minister e minister presidente ta gaba cu ela ta kita hende humilde for di trabou, kitando e posibilidad di e faminanan aki di pone pan ariba mesa di nan famia, creando asina desempleo y pobreza den nos comunidad. Di otro banda por tende y mira cu famia y amigonan ta ser nombra cerca di e ministernan.

