Tin pensa pa drecha 300 monumento

Hopi proyecto tin den tapara pa drecha monumentonan rond di Aruba. Segun Yvonne Webb-Kock, di Departamento di Monumento, Semper pa realisa proyectonan, bo mester tin financiamento. Actualmente, den e presupuestonan di Gobierno, no tin mucho hopi placa poni pa monumento y ta e particularnan cu mester bay pone e financiamento pa e monumentonan cu ta pafo di Playa, cu tambe mester hopi atencion. Un di e iniciativanan cu a propone na Gobierno tabata e ley pa por deduci impuesto ora bo ta haci mantencion di monumento y otro tambe tabata cu a propone pa ora bo bay cumpra un monumento cu bo overdrachtsbelasting ta 0%. Tur hende sa cu ora nan bay cumpra un cas, nan tin cu paga nan belasting 6% di overdrachtsbelasting, pa monumento esaki lo bira 0. Esaki ta proposicionnan cu a haci a e Gobierno y ta contento cu e conseho di minister a aproba den su totalidad e proposicionnan aki y tambe cu el a wordo trata recientemente den Parlamento y tin di compronde cu el a pasa unanimamente. Webb-Kock ta hopi contento cu e ley a pasa. Pronto tur hende por bin na remarca pa e dos posibilidadnan aki. Tambe e bottleneck cu tin cu nos monumentonan ta e leynan t’ey. E reglanan tur a wordo poni den e Monumentenhandboek, permiso t’ey. Tur cos ta cla pa proteha nos monumentonan cu ta den propiedad di un particular. Un particular ta un hende cu no ta Gobierno. Den e caso aki ta papiando di mas of menos un 300 edificio cu ta propiedad di un particular. Fundacion, organisacionnan tambe ta cay bao di e norma ey.

Webb-Kock ta sigui splica cu pa bo proteha, bo ta kita un hende su priverecht, pasobra ta su cas, pero ta wak e bienestar general y nos identidad y herencia, ta argumenta pakico e ta asina importante pa Aruba. Pa por implementa un ley asina, bo mester duna algo bek. E ley ta bisa esey tambe cu hende por bin na remarca pa subsidio. E maneho di subsidio si no ta prepara. A prepara un di banda di Gobierno cu un parti chikito mester bin riba presupuesto y tambe e ora e parti mas grandi a propone pa Stichting Monumentenfonds pa haci e parti eynan pa medio di fianza.