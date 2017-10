Tin oportunidad 1 siman mas pa solicita pa bira Polis

Altocomisario di Cuerpo Policial Aruba ta anuncia cu for di dia 9 di october 2017, por a solicita pa bira Polis. A cuminsa acepta aplicacion pa e klas di aña 2018, pa trabou di Polis, den categoria di MBO nivel 4. Tur cu ta interesa por a solicita libremente na e administracion di Academia pa Husticia y Siguridad, conoci tambe como Politie Opleidinginstituut, situa na Fort Heuvelstraat 25 na San Nicolas. Como cu e demanda ta hopi halto, a dicidi di duna un siman mas pa solicita, entre dia 30 di October y 3 di November 2017 entre 9:00am pa 2:00pm, tambe diasabra dia 4 di November entre 9:00am pa 12:00pm. Ta subraya cu NO ta posibel solicita na e Warda nan di Polis.

Pa por inscribi pa e opleiding di Polis, mester cumpli cu algun rekisito basico, manera di tin nacionalidad Hulandes; mester ta inscribi na Bevolkingsregister di Aruba y mester ta bibando na Aruba; mester tin minimal 17 aña y maximo 34 aña di edad; mester midi minimal 1.60 meter di haltura y mester tin un diploma di MAVO.

Na momento di solicita, e persona mester tin cun’e un copia di un prueba di identidad valido, copia di un inschrijvingsbewijs di Bevolkingsregister di Aruba, copia di bo diploma di MAVO y bo cijferlijst y tambe un pasfoto recien.

Ta bon pa splica cu e procedura di seleccion ta consisti di algun test y investigacion, manera ta un test di inteligencia, test di e idioma Hulandes, test di deporte, un investigacion “Algemene geschiktheid onderzoek”, un investigacion psicologico, un investigacion medico y na final tambe un “selectiegesprek”.

Pa mas informacion por tuma contacto cu administracion di e Academia di Husticia y Siguridad (Scol pa Polis) for di dialuna pa diabierna entre 9:00am pa 3:00pm via telefon 527-3081 of via e-mail [email protected] Tene cuenta cu no ta posibel pa solicita via telefon ni via e-mail.

Cuerpo Policial Aruba ta existi desde aña 1986 y ta conta awendia cu mas o menos 600 Polis trahando incansablemente pa brinda siguridad na nos pueblo. Ta trata aki di 375 hende homber, 104 hende muhe y 120 empleado administrativo, trahando den 4 districto, cu Warda nan di Polis situa na Oranjestad, San Nicolas, Noord y Santa Cruz.

Orguyosamente Cuerpo Policial Aruba ta conta cu hopi respet internacional, specialmente pa su unidadnan special manera “Motor Unit”, “K9 Unit”, “Arrestatie Team”, “Mobiele Eenheid” y “Duik Team”, sin lubida e departamentonan conoci di patruya y recherche cu ta bon entrena y capaz pa investiga y soluciona e casonan mas complica.

Cuerpo Policial Aruba ta traha den cooperacion estrecho cu Cuerponan di Polis den Reino Hulandes manera Korps Politie Rotterdam Rijnmond, KLPD y RST, sin lubida otro partnernan internacional manera Interpol, DEA, FBI, RCMP, Force Protection Agency, ACCP y IACP.