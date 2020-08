Tin medidanan ora di keda atendi na hospital y tur hende mester tin un mask

Sra Sinead Geerman cu ta un deskundige infectiepreventie a duna di conoce relaciona cu e pandemia nos tambe na hospital a pone un proceso unda trahadornan tin cu bay best manera nan sinti un sintoma na nan leiding y asina e proceso ta cana pa haci un test di biaha. E ta di sumamente importante pa inventarisa na tempo debi cu nos tin first liners den nos instituto, e proceso ta den linea y ultimo tempo tur hende por a ripara e aumento drastico di covid y no por inventarisa, y pa nos proteha nos trahadornan di otro y di pashent a pone cu e trahadornan mester bisti masker. E medidanan tambe cu a keda poni pa pashent y trahadornan ta e traige cu ta keda haci na pashent, ora un persona mester keda interna sea via departamento di emergencia of ta un programa bo ta wordo pasa den e traige y un screen lo tuma luga riba riscico di covid, tin procesonan ta cana pa asina nos por sa si bo ta risico of no. Via e departamento di emergencia si bo drenta bo ta wordo gescreen y triage, y si bo tin chens di tin covid nos lo mandabo cas of nengabo cuido, solamente e persona ta wordo poni den isolacion tanto proteccion di pashent y di trahadornan y cuido ta sigui cu ta nos prioridad. Si ta un persona cu tin bay opera ta cana e mes un proceso. Sra Sinead Geerman a menciona cu cualkier trahado cu test pa covid tambe ta bay isolacion na cas, y aki ta sigui tur e pasonan di cuarentena, contact tracing y limita cu e virus plama denn hospital.

