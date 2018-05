Tin indicacion cu lo opta pa bin cu incinerator pa crea gas of coriente

Durante e fin di siman aki atrobe por a mira candelanan basta grandi na dump Parkietenbos, esaki a bira practicamente un custumber durante e ultimo 3 pa 4 simannan. Tur siman tabatin 1 of 2 candela cu ta wordo crea na nos dump. Ainda e pregunta ta si esaki ta intencional of si esaki ta a base di e composicion cu tin eynan di sushi cu nos sa cu ta bira sumamente peligroso. A wordo constata na diferente ocasion pa cual ta haci peticion na comunidad tambe ta pa ta alerta y duna tips ora cu ta necesario.

Ta haya personanan cu ta bay riba dump, kisas cu documentonan cu nan kier kima, nan ta sende un candela chikito y ta lubida cu e candela chikito ey mes, considerando e cayente y composicion di desperdicio cu tin eynan, un tiki di e as ey por bula y sende candelanan bastante liher. Algo sumamente peligroso pa motibo cu na e sitio tin di haber cu diferente gas.

Remediacion Parkietenbos

Minister Otmar Oduber ta splica cu actualmente ta den e proceso di remediacion di dump Parkietenbos como tambe procesamento di sushi aki na Aruba. Siman pasa a ricibi rapport di e dos comisionnan cu ta integra den e Task Force di Waste Management. TNO a encabesa e parti di remediacion na dump Parkietenbos y personal di WEB tabata encarga cu e parti tecnico den e comision pa locual ta trata e procesamento di sushi.

E direccion cu kier bay ta hopi cla na e momentonan aki. ‘Mi no a duna aprobacion riba e rapport ainda, sinembargo tur indicacion ta cu ta papia di un incinerator pa crea sea gas of coriente, den un ambiente transparente y habri. Lo tin un destaho publico cu lo tuma luga (cual otro luna ta sali), cu ta significa cu ta habri e posibilidad na esnan cu a participa den e proceso caba, pero tambe pa otronan cu tin interes pa participa’.

Por participa sea pa e remediacion di dump Parkietenbos 1. Tapando tur locual cu tin na e sitio, of 2. (locual cu mayoria compania a menciona) cu poco poco lo baha e seronan di sushi door di hinca e sushi den un incinerator pa produci gas of coriente pa di e forma aki ‘clean up’ e area y reduci e seronan. Tur esaki na un forma hopi responsabel unda cu ta percura na un forma profesional cu e particulanan di sushi cu tin na e momentonan aki na Parkietenbos no bay molestia e area, e mandatario a splica.

Ta papiando di un inversion cu mester bay tuma luga di sigur rond di 150 pa 200 miyon dollar pa loke ta ambos fase, algo cu ta sumamente necesario cual no tin tempo mas pa pospone. Esaki a wordo poni hopi cla den e ultimo rapport cu tabatin di e organisacion PAHO. Kiermen peticion special na nos comunidad pa ta alerta cu e candelanan cu ta tuma luga riba dump.

Peticion pa mas atencion y consideracion di parti comunidad

‘Ta gradici personal di Serlimar/ Parkietenbos pasobra hopi di nos no ta realisa e peliger den cual ta hinca e personal aki. Mi a presencia esaki y mi a ricibi diferente videonan di e ultimo dos candelanan cu a tuma luga den oranan di anochi, caminda cu no tin ni un luz eytras na dump y personal cu heavy equipment tin cu traha ‘bou luz di luna’ riba ceronan halto y peligroso, poniendo nan bida na peliger na momento cu tin e tipo di candelanan aki na Parkietenbos. Pues ta pidi comunidad pa ta mas alerta y tene mas consideracion.

Comments

comments