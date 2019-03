Tin indicacion cu lo kier uza contratistanan di afo pa traha ariba proyectonan local

Aruba tin tres proyecto aworaki, cu ta dunando nos un dolor di cabes: Green Corridor, Watty Vos Boulevard y Hospital. Actualmente tin plannan pa bin cu mas hotel y al parecer ya caba e hotelnan ta pensa di bin cu nan mesun contratistanan pa traha e hotelnan aki. E ora pregunta ta keda, dicon no ta uza nos mesun companianan local. Pa esaki sindicato STA a manda yama un reunion urgente cu gobierno ariba esaki. Mediador di gobierno, Sr. Anselmo Pontilius ta amplia ariba e asunto aki.

Di parti di sindicato STA for di aña pasa caba, nan a pidi un reunion conhuntamente cu e dunadonan di trabao y minister di Labor, y eventualmente tambe e minister di Infrastructura, a pesar cu e ta un situacion cu ta toca gobierno na su totalidad, nan como gremionan a propone pa discuti cu gobierno, no solamente e proyectonan ya menciona. Pero pa hopi aña caba, den e sector di construccion cada biaha di nobo, tin competencianan cu ta desbalansa, pa yam’e di un manera. Y den e sentido aki, tin un cantidad di violacionnan di ley pero tambe no cumplimento di contratistanan cu ta tuma hendenan na trabao pero no ta cumpli cu e minimo di loke nos leynan ta prescribi.

Den nos leynan no tin ningun obligacion, aparte di sueldo (salario minimo). Un metsla, carpinte, pipefitter, tres profesion specifico, no tin den nos leynan, no tin niun caminda poni cu mester paganan minimo 9 a 10 florin pa ora. Esey no ta e caso, cada ken ta negocia. Den un contrato colectivo cu WAP, si e t;ey. Dus tin un contrato colectivo y e dunado di trabao no por paga menos di loke ta estableci aden. E dunadonan ta haya competencia di companianan cu no ta serio y nan ta keha cu no tin control. Den ultimo 30 pa 40 aña ultimo, tin rapportnan cu e dunadonan di trabao organisa cu’n contrato colectivo a traha tur e gobiernonan cuanto miyon di florin nos ta perde di haya den caha di gobierno, door di no cumplimento di doñonan di trabao.

SvB tin mas autoridad di actua, nan ta hayando e primanan, pero asina mes, p.e., SvB ta percura pa su primanan. Pero pago di LB/AZV, pa no papia mes cu si e trahado no ta sigura, e consecuencianan pa e trahado su famia cu ta akinan, of e pais Aruba cu por hay’e cu tur e gastonan aki.

Meta di e reunion di diahuebs ta pa señala esakinan y pa sali un biaha mas cu, si bo ke yam’e acuerdo, con fuerte gobierno ta bay sali pa laga controlnan tuma luga. Si nos ta un isla asina chikito, na unda tin companianan di construccion trahando. Con nan situacion ta, si berdaderamente nan tur trahado ta inscribi na SVB, si nan permiso di trabao ta na ordo. Segun Sr. Pontilius, esaki no ta un tarea imposibel. Control ta necesario, y esaki no ta door di falta di ley. E controlnan ta necesario y e companianan cu si ta organisa cu tin un contracto colectivo y e impresion ta cu e otronan no ta haya.

Tin otro doñonan di trabao cu ta bisa cu nan tin un contracto colectivo, cu si ta cumpli cu tur e leynan y otronan no. E punto ey, esey ta e idea pa mira con pa tin un control y un competencia mas husto. Esey ta un di e puntonan mas principal den e reunion di diahuebs mainta. Te asina leu, Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno.

Comments

comments