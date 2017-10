Tin hopi scol cu problema cu mester atencion

Nos sistema di duna enseñanza ta hopi anticua pa cual SIMAR tin plannan nobo pa presenta na e futuro minister pa wak con ta bay drecha nos sistema di enseñanza pa cual Sra. Sheila Tromp, presidente di Siman ta splica.

Lo reuni cu docente y plataformanan pa wak con ta bay pak esakinan. Tin biaha scolnan mes ta indica cu scolnan mes tin problema y ta directiva di scol mes mester bay traha ariba dje. Aruba su forma di enseñanza ta hopi anticua, unda cu mester bay na digitalisacion, traha ariba e parti social, traha ariba e parti di siguridad.

SIMAR ta habri pa traha cu tur persona cu kier traha cu nan, segun Sra. Tromp. Nan mester di e scolnan tambe, docentenan cu ta trece cosnan dilanti, preocupacionnan y hunto ta wak con ta bay traha ariba esaki.

Den e gobierno anterior, a sinta na comienso hopi biaha cu e minister y a trece diferente puntonan dilanti, e.o. e parti di siguridad di alumnonan y e maestronan. A trece dilanti e parti di normbedrag, si wak cuanto un scol mester paga pa haya un buki, e ta un prijs cu ta bin di 10 pa 20 aña pasa cu bo no por paga esaki. Esey ta pone cu scolnan ta draai cu buki bieu, ta draai cu copia, Tromp ta sigui bisa.

Muchanan di awendia, ta hopi ariba tecnologia. Y ora cu nan drenta scolnan, nan ta hayanan cu buki, cual ta anticua. Esey ta pone cu e interes di e mucha no t’ey, cu ta pone cu e ta stroba nan enseñanza. Pero esey no por tir’e solamente ariba e mucha, pero mester wak con e situacion na cas tambe. Problemanan social, drenta scolnan bek y wak kico ta pasando na scolnan. Tur esakinan nan a yega di trece dilanti caba na e minister di Enseñanza anterior y nan lo kier trec’e atrobe na atencion di e siguiente minister di Enseñanza.

Ta keda na cada persona si nan kier forma parti di sindicato. Tin un grupo grandi di maestro na Aruba y SIMAR ta e unico sindicato di maestro na Aruba. Nan no tin 100% di nan maestron, pero nan tin un grupo grandi.Nan tin un grupo di maestronan jong, cu not a wak e pakico pa drenta den un sindicato.

Ora cu nan drenta Enseñanza, nan tin tur e beneficionan regla pa nan. Ta keda na e maestro si e kier sostene su sindicato. Hopi biaha ta bisanan pa no wak sindicato solamente como un institucion cu solamente ta pleita. Hopi cos cu e maestronan tin awendia, ta sindicato a logra esaki durante tur e añanan cu a pasa. Tur esaki ta beneficionan y hopi di nan no ta na altura di nan derechonan. Pa SIMAR por yuda un docente, e mester bira miembro pa sindicato bringa nan caso pa nan. Ta lamenta esaki. Pero nan no ta obliga na pertenece na un sindicato, segun Sra. Sheila Tromp, presidente di Sindicato SIMAR.