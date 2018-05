Tin hopi problema cu tin basta tempo andando cu no a haya solucion ainda

Tin diferente reunionnan tumando luga riba e retonan y problemanan cu a escala y awo pa bay tuma decisionnan ariba nan y soluciona nan no ta facil. Un di nan tin di haber cu seguridad manera departamento di KIA, Inmigracion entre otro. Akinan tin problemanan cu tin basta tempo andando y cu no a haya un solucion ainda. Awo ta asina leu cu mester sinta y atende cu tur seriedad ariba nan. Lider di sindicato SEPPA, Sra. Magaly Brito ta amplia.

Tambe tin e preocupacion cu ta basta conoci riba tema di enseñansa tras di lomba of un rato ta wordo parkeer. Por bisa cu al menos tin mas trankilidad bou di docentenan pa motibo cu nan ta sinti nan mes respalda pa Parlamento y a wanta un rato pa converti e scolnan publico den un stichting.

Banda di esey a yuda bastante, pa motibo cu tabata tin hopi intrankilidad bou di e docentenan sino bin cu claridad, principalmente den luna di mei, algun tin di nan lo a prefera di bay na un otro fundacion y no den e trayecto nobo aki. Igualmente tin discucion na centro multidisciplinario unda tahado ta sinti cu e Minister kier laga e departamento aki sangra muri door di cuminsa kita cosnan aki y aya un of otro servicio na scolnan pa e muchanan.

Awor aki SEPPA ta mas pendiente di e Minister pa por sinta dialoga unda por scucha na e profesionalnan cu a keda lubida djis pa carga cu e servicionan aki den comunidad, unda cu por tin fayonan pa keda traha y mehora esakinan . Tambe Minister por tin plannan cu no por hincanan den cuadro di e departamento aki pa por haci esaki. Pero segun Sra. Brito, ta na mesa ta yega na solucion y no manera aworaki, unda cu mester bisa cu sindicato ta sinti cu trahadonan ta leu di otro y esey por crea problemanan innecesario.

Den 16 aña no tin ni un ambtenaar a wordo promovi of bay dilanti, awor cu gobierno actual di coalicion anto por ta esaki si ta bay yega na oido na trhado publico aunke cu hopi hende ta critica pero tampoco nan no ta haya preparacion of cursonan adicional.

Asina ta cu riba tema di antennar mester wa den diferente parti , e di prome ta e parti financiero unda cu den e ultimo añanan akeda concretisa y a keda cumpli cu nan y ta spera cu esey ta keda sucede e añanan venidero, di otro banda tin cu wak e parti di ambtenaar cu mester keda regla na pia di trabou pa su mesun desaroyo a traves di cursonan etc. Den e ultimo añanan tabata stipula cu pa bay dilanti den nan funcionnan y profesion cu nan ta mara na cursonan , cada biaha a trahado mester a Sali afo y tabata un lucha pa por haya esaki pa bay dilanti y e no bay facil anto esaki no ta mester ta asina.

Un dunado di trabou cu ta pone condicion pa pone su departamento bay dilanti e trahado mester atende cursonan y mester percura pa esaki sucede. Tin caminda unda cu esaki no ni a tuma luga, awor aki ta spera cu por sinta na mesa cu tur e Ministernan concerni cu tin e departamento aki bou di nan pa evita cu e situacion aki lo ripiti.

Di otro banda mester wak ambtenaar den e area di servicio di e departamento cu ta labora, unda por mira cu hopi trahado ta bay atras pa motibo cu nan no tin e motivacion pa traha den un ambiente adecua anto cu falta di material, stoel adecua etc. E ambtenaarnan aki na nan luga di trabou nan no por realmente funciona pa falta di ekiponan y e programanan necesario pa haci e trabou mas eficiente .

Tin departamentonan cu ainda mester scirbi na man mientras cu tin programanan pa esaki, pero si como dunado di trabou ta keda bisa cu no tin fondo esaki no ta motiva un ambtenaar. Esaki e ora ta keda atras y funcion ta keda anticua tambe. Esaki no ta no ta un motivacion pa e ambtenaar caminda cu SEPPA ta keda insisti riba esaki cu e ta necesario unda cu desmotivacion ta birando mas grandi y ta spera cu gobernantenan por tin un mente habri y por ta activo pa busca solucionnan hunto cu empleadonan.

Comments

comments