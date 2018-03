Tin hopi pa drecha ainda den cas di cuidonan pa nos grandinan

Inspectie Volksgezondheid a cuminsa cu controlnan na luganan di cuido pa nos hende grandinan, pa cual Sr. Michaël van de Poel, Inspectie Cure & Care di Inspectie Volksgezondheid ta splica.

Sr. van de Poel a splica cu e team aki a bin hunto y pa nan haci un nulmeeting pa wak con ta bayendo cue cuido den e cas di nos grandinan. Aworaki no tin niun plataforma unda ta poni con leu nos ta den e casnan di cuido. Leu a leu ta tende un keho of mal contento. Pa esaki Inpectie a cuminsa cu e 15 casnan na Aruba, pa haci un nulmeeting pa wak con leu nan ta den nan cuido y con nan ta implementa e Landsverordering Verzorgingstehuizen nobo y con e calidad di cuido di nos grandinan ta.

Den pasado, Sr. Gino Goeloe di Wit Gele Kruis tambe a yega di haci un control similar, unda cu nan a constata cierto puntonan, pero den e tempo ey no tabata tin e Landsverordering Verzorgingstehuizen ainda. Y aworaki, a base di DVG su papelnan lo bay wak si nan ta cumpli cu loke ta spera di nan den e Landsverordering nobo.

E rapportnan di e 15 casnan cu a wordo selecta ta casi cla y lo wak si nan ta meet na loke ta expect di nan na e Landsverordering. E accionnan aki a tuma luga desde dia 19 di februari te dia 6 Maart.

Dia cu esakinan ta cla, nan lo entrega esakinan personalmente y mustranan e puntonan ariba cual nan mester traha a base di e Landsverordering y nan lo tin un tempo stipula cu por varia depende di e prioridad cu casonan for di 1 siman of mas tempo.

Door cu casnan di cuidona Aruba tin mas cu 10 aña trahando cu un otro sistema kisas anto e ora no por spera cu medidanan lo bay wordo aplica mesora, aunke lo tin cu adapta si na cierto momento cu e situacion nobo.

Saba cu Marie Stella y Cas di Cuido pa nos Grandi entre otro lo tabata un di e casnan cu a scoge pa haci e inspeccion y mirando cu e cierto keho tampoco no a wordo presenta di manera formal riba papel tampoco lo por lanta un rapport a base di keho cu no ta comproba cu ta en berdad ta sucede, segun Sr. Michaël van der Poel.

Prome cu un conclusion lo por tuma luga den e sentido aki control lo a cuminsa tuma luga y esaki lo ta e posicion di Departamento di Inspectie Volkgezondheid a traves di su vocero, pasobra no ta suficiente bay pone un keho na social media of corant sino cu mester haci esaki den un forma oficial na e instancia concerni.

Ora e ley nobo a drenta den vigencia tur casnan di cuido lo haya un carta oficial unda Inspectie Volkgezondheid lo duna un tempo pa nan por drecha tur e normanan estableci y lo bay haya e support tambe pa logra yega na e cualidad cu ta rekeri.

Cuido di hende grandi ta mes cos cu cuido di baby, y pa cu esaki e ley lo ta completa e medidanan base di cuido pero plus den e sentido aki lo bin cu cierto normanan specifico pa aplica den caso di Pais Aruba ken a wordo diseña manera esun di Hulanda cu tin 150 aña di experiencia den e area di cuido di hende grandi.

Fundacionnan Kibrahacha por ehempel cu ta dedica actividadnan pa hende grandi y ta premira cu hende grandi cada bes lo bay tin mester mas casnan di cuido y riba esaki Inspectie Volkgezondheid nan ta bezig cu creacion di un instituto cu tur e facilidadnan manera sala di wega y minimarket inclui instala entre otro, pa hende grandi por haya mas calidad den cuido, segun Sr. Michaël van der Poel, Inspector di Cut & Care, di Inspectie Volksgezondheid Aruba.

Comments

comments