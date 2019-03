Tin hopi factor cu Guarda Nos Costa ta tene cuenta cun’e ora di bishita na detenidonan

Personanan deteni na e Centro di Detencion di Guarda Nos Costa, apart di cu no por mandanan nan pais bek, si ta papia di ciudadanonan Venezolano, ta splica cu tur dia e detenidonan ta haya bishita diario, di parti di famia, amistad, etc. Tin biaha cu lo mester restringi e cantidad di minuutnan. Si un persona bin cu dies persona pa bishita, mirando cu e sala ta hopi limita, y si un hende bin cu 10 bishitante y tin mas hende ta bin cu’n grupo pa haci bishita, p’esey ta bin cu restriccion di dos bishita pa cada detenido.

Ta depende di cuanto hende tin pa haci bishita, e limitacion por bay te na maximo 15 minuut pa un ora.

Trudy Hassel a sigui bisa cu ademas di tur e comemento, e orario cu nan ta haya, GNC tin un ora fiho pa bishita. Si ta evaluando si ta bay amplia e posibilidad di bishita pa un ora mas den oranan di mainta. Esaki teniendo na cuenta cu no ta tur hende por bin den oranan di mainta, door di nan trabao. Asina por mira tambe cu GNC ta teniendo cuenta cu masha hopi factor.

