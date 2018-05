Tin hopi critica riba nos sistema di duna castigo cu ta mucho abao

Tin cierto critica den comunidad tocante e tipo di castigo fiha den ley por ehempel den caso di un violacion of tambe den caso di un hende cu ta horta un cuminda cu ta haya castigo di un par di luna. Pero un hende cu ta horta un miyon florin tambe ta haya mesun tempo of menos, riba esaki mester wak con pa balansa e sentencianan depende di e tipo di delito y esaki ta cay bou poder di huesnan na corte. Minister di Husticia Andin Bikker ta reseña.

Den ley semper tin separacion di poder, unda cu corte ta un poder separa di loke ta poder ehecutivo cu ta gobierno y nan ta duna sentencia den nan discrecion. Loke si ta cay bou di e ministerio di husticia, ta cu kico ta e strafnan basicamente cu ministerio publico su beleid di strafmaat. Di kico ta pidi den cierto caso y por cierto cu gobierno ta bezig pa duna Ministerio Publico, cu nan tin cierto grado di independencia tambe. Pero por duna nan recomendacion a base di nan maneho pa agiliza e straf feit ora nan a pidi den cierto casonan cu ta shock comunidad.

De Parlamento awor aki tin un ley cu Sr. Alan Howell ta lidera, cu ta bin cu un concepto di ley cu cierto strafnan minimo cu eynan por bisa cu ta bay tin hardheid clausule, caminda cu hues por haci distincion den casonan specifico pero cu peticion di ministerio pa haya straf minimo y strafnan minimo den e strafbaar feit y esey ta cay bou di Ministerio di Husticia.

Los di esey a bin realisa cu no solamente strafnan so ta bay soluciona e problema. P’esey gobierno ta bin cu e plan nacional social cu ta multifacetico y multidisciplinario cu ta bay ataca tur area por ehempel ta bin traha riba casonan di pobreza cu personanan cu ta cay den debe y no sa con pa saca nan curpa afo. Hopi biaha e situacion financiero di un famia of pareha ta pone cu nan por cay den tentacion kebranta e ley y Ministerio di Husticia ta riba esey pa bin cu un ley di purba yuda esunnan sali di nan spiraal di debe.

Riba e caso di delitonan sexual no ta papia directamente cu ta bay hisa e castigo pero sigur esaki ta un di e topico contempla den e plan social di gobierno. Pero atrobe, segun e minister, e hues ta un poder independiente y ta keda di parti di Ministerio Publico por bin cu un maneho mas riguroso po loke ta trata e strafnan pasobra Ministerio como Standaard Magistratuur por solicita strafnan den casonan penal. E ora e hues, den su discresion ta bisa cua straf mester haya, evaluando tur caso den individual y leu leu gobierno ta topa cu hues siendo cu nan ta magistrado den nos sistema democratico.

