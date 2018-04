Tin hopi confusion riba e cifranan di e cantidad di ambtenaar ‘nobo’

Den politica semper tin cierto desconfianza di parti di pueblo siendo cu tin hopi interesnan personal hinca den esaki unda cu semper tin hende cu kier beneficia di posicionnan publico. Riba esaki tin e pregunta na e gremionan kico ta nan opinion unda cu supuestamente gobierno a kita 600 hende di cargonan publico pero a bira crea 400 cargonan nobo for di otro banda. Presidente di Camara di Comercio Sr. Ernst Mohamed ta splica e posicion di Camara di Comercio pa cu esaki.

Camara di Comercio semper su consigna ta neutral y nan ta tuma nan decision conhuntamente unda cu nan ta conforma di 9 miembro cu tin experticio rekeri y den esey ta bin cu decision. Semper cu nan manda press release, nan ta documenta esaki cu back up di cifranan, unda cu tin biaha en berdad si ta hopi dificil manera aña pasa cu tabata tin hopi confusion riba e cifranan y e unico manera pa haya nan ta na Algemene Rekenkamber, Centrale Accountants Dienst of Raad van Advies.

Pero si aña pasa of te ainda no por haya e cifranan corecto, ta con por bisa un cifra cu e no ta corecto. Tanten cu esaki Camara di Comercio ta keda tambe warda pa e cifranan. Camara di Comercio a cuminsa haya mas reunion y informacionnan unda cu e proceso cu lo ta andando ta pa por clean up si algun e cifranan cu no tabata bon.

P’esey Presidente di KvK ta bolbe menciona cu durante su speech den e di dos debate, como gremio, pueblo y ciudadano mester tuma e posicion como watchdog, unda tin cu wak tur cos, unda cu si gobierno ta bisa cu ta traha den forma transparente, e ora mester por wak e begroting prome cu e ta bay Staten. Pero en todo caso pueblo mester wak pa por duna un feedback, anto Camara di Comercio te awe e no a haya niun presupuesto drechi di un gobierno pa por duna su opinion.

Siendo cu tur compania, manera Sr. Mohammed ta bisa di a yega di traha cu companianan multimiyonario unda cu tur dia 8 di cada luna lo tin e calculacion riba un profit & loss pa trece na discusion cu tur hende, y Aruba como pais chikito mas ainda mester tin e control riba esaki. Pa manda e informacion aki puntualmente na tur esunnan concerni pa nan por tin un idea di e situacion unda nos ta, y asina tur departamento por haci pregunta, y cu como compania publico cu no tin nada di sconde.

Den un caso unda cu na Aruba cada 4 aña gobierno ta purba di no ta mustra claridad riba gestion tin cierto accionnan cu mesun pueblo lo por tuma pa mustra su malcontento unda cu manifestacion riba caya sikiera no ta necesario mas, siendo cu tin rednan social unda hende por expresa y tambe tur e gobernantenan tin su luga unda por bay tira e compliment of preguntanan direct,unda cu e parti social ta biniendo cu hopi forsa.

Cosnan asina ta mustra transparencia y den sentido aki na www.gobierno.aw mester por tin tur e informacion poni riba e website di gobierno, y tur cos y tur decision cu nan ta haci eynan, sea si tin un Landsverordering pa pone cu ta conveni un hende of no, e mester wordo publica pasobra cu e ta nan obligacion.

Staten di Aruba tambe ta hunga un rol hopi importante, unda tabata tin diferente comision y nan ta bayendo den e right direction, pero nan mes tin cu pone presion riba gobierno pa ta transparente y zorg pa e gastonan, pasobra ora di bay vota, pueblo mester compronde cu esunnan den Staten ta esunnan cu a bay y laga bay den. E ora no solamente tin cu rechasa un lider sino full e partido cu tabata apoya esaki.

Awor aki como pueblo mester cuminsa cambia nan eleccion unda cu semper tin partidonan nobo cu ta lanta y mester duna chens na e generacion nobo tambe cu ta desea di bay den direccion di politica, unda cu mester hende drechi cu kier traha pa lanta nos isla.

Door di e mesun situacion aki tin un desbalance social y economico pa coloca hende cu no ta cualifica den gobierno cu ta zorg pa nan so y cu no ta prudente pa tuma proyectonan lihe y concreto cu ta garantisa e inversion bek, unda cu Aruba lo keda cu un debe basta grandi riba esaki, segun Sr. Ernst Mohammed, director di Camara di Comercio.

