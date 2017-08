Tin hende pa motibonan religioso no ta tuma vacuna

Ta bon pa sa individualmente, pa sa kico ta e inconveniente di un persona den cierto religion pa tuma of no e vacuna.

Luis Cortes, di Departamento di Salubridad Publico, a menciona, cu un cliente, debi na su creencianan religioso, a bisa cu e no ta tuma vacuna. Durante combersacion cu un colega, el a puntra dicon e religion of creencia ta haci cu e no ta tuma vacuna. El a pensa cu si algo pasa, ta door di Dios su boluntad. E colega di Cortes, kende tambe ta creyente, a bisa cu Dios ta bisa cu tin cu uza e sabiduria cu tin. Dios a haci e humano sabi. El a sigui menciona cu tin avansenan cientifico pa evita cu tin un problema door di algo cu awor aki ta evitabel. Asina bo por convence.

E ta algo hopi individual. Por ta otro cliente tin otro punto di bisa of pensamento. Por yama Departamento di Salubridad Publico pa asina duna mas informacion riba esaki.

Tin vacuna contra sarampi, contra cacheton, contra rubella. Tin otro vacuna cu ta contra difteria, tetanus, polio, kinkhoest y otro cu ta contra HPV, cual ta e principal causa di cancer na boca di matris. Cada un di nan ta un malesa riba su mes. Esun di HPV, ta ofrece inicialmente pa awor aki unicamente na mucha muhenan di 6de klas na scol basico. E otronan ta pa tanto mucha muhe como mucha homber.

Tin un registro di vacunanan. Si un mucha a bay Wit Gele Kruis y no a haya cierto vacunanan, na scol mes, sa caba cu e ta vacuna y no mester haya vacuna mas, pasobra tin un registro. Sa ken lo por tin mester y ken no, pasobra el a haya caba.

E vacunanan aki ta sigui traha, pero te ki tempo. Riba esaki Cortes a splica cu tur vacuna en principio tin duracion largo. Pesey mester cierto booster, pa por garantisa cu tin proteccion pa hopi mas tempo.

Vacunacion ta duna proteccion largo.

Vacunacion ta tuma luga na scol basico, cual ta tur e muchanan cu ta den 5de klas, ta rond di 1500 mucha. Mas of menos 700 mucha muhe cu ta den 6de klas y tambe kleuter, ta varia, dependiendo con hopi mucha a bay na Wit Gele Kruis prome pa tuma vacuna. Por bisa cu tin un averahe di entre 50 pa 60% di mucha, cual ta rond di 700. Durante cada aña escolar tin tres campaña di vacunacion. Uno ta na September, e otro na November y e otro na Juni. Si durante e prome buelta di vacunacion pa un of otro motibo ta ausente, tin dos chens mas pa vacuna e mucha, Cortes a splica.