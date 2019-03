Tin espacio pa negocia un bon contracto colectivo na ANSA N.V.

Sindicato STA a reuni cu S.E. minister Chris Romero, ariba e compania ANSA N.V., mirando cu nan ta bezig ta negocia contracto colectivo y nan kier sa si nan ta bay construi un edificio nobo, pa incorpora ANSA N.V. y otro departamento di gobierno.

Por a compronde cu esey no ta e caso, mirando cu e situacion actual financiero. Esey kiermen cu ta bay tin mas espacio pa negocia e contracto colectivo. Nan lo kier laga e compania cu cierto reserva pa den futuro, pa motibo cu aki 4 pa 5 aña nan construi un edificio, pero si por papia ariba mas espacio pa locual ta e parti financiero, pa cu e negociacion di e contracto colectivo pa yega na un miho pakete pa empleadonan di ANSA N.V.

E reunion a bay den un bon ambiente, tambe a papia tocante e empleadonan den toren, cu ta sinti cu un rapport cu a bin for di DRH, no a cay den mucho bon tera cerca nan. Por a compronde cu e persona cu a traha e rapport a trah’e cu tur bon intencion, pero pa falta di experticio, e no ta compronde e embergadura di e trabao cu ta wordo haci eyriba. Y di parti di STA, conhuntamente cu e delegadonan, nan lo informa e minister di esaki. Locual cu a wordo haci tambe ta e prome delegadonan di STA na e minister, nan a bay cu’n delegacion bastante bon cerca minister. Y el a tuma bon nota di locual cu a wordo trece dilanti. Y el a compronde tambe, cu e embergadura di e trabao eyriba, no ta nada facil. Eyriba, erornan no por wordo cometi, ya cu un eror tur hende sa ki consecuencia e por tin pa nos turismo, y e mundo di aviacion. Esaki ta e motibo tambe cu STA ta kere cu nan merece un miho schalering, y un miho entrada. Pero si esaki tin di bay sosode den un futuro cercano, esey lo mester sosode. STA kier pa gobierno y e grencia di e compania pensa den e direccion ey, aunke cu STA berdaderamente no ta mira e espacio di biaha, pa incorpora e hendenan aki den un schaal halto, pero si nan ta merece esey y den un futuro, cu e compania coy mas forsa, lo por bin cu e pida ey.

E compania lo bay conoce un adelanto substancial, pasobra cu airport ta expandiendo y ya caba, e cantidad di pasaheronan cu ta yega den fin di siman, ta hopi. Vooral locual ta inmigracion, duana, siguridad na airport, ta hayanan traha bastante duro den e temporada halto. Pero ta ripara cu e cantidad di turistanan y e cantidad di vuelonan di Merca ta haciendo un influencia positivo ariba nos mercado turistico. E trahadonan di toren tambe ta hayanan confronta cu mas vuelo. Dus mester traha bastante skerpi, ya cu e ta un trabao sumamente delicado y responsabel. Mester corda cu un eror den toren, ta wordo castiga cu prizon. Y pais Aruba por bisa turismo ayo. Ta e cosnan aki ta loke a splica e minister na placa chikito e embergadura di e trabao cu ta wordo haci eyriba, cual e minister a compronde y a tene comprension.

STA lo tene un reunion hunto cu e delegadonan diabierna dia 15 di maart proximo. E ora lo bay delinea kico ta bay bin bek cun’e, pa gerencia di ANSA. Kisas por pusha un poco mas hopi mirando cu tin e espacio y ta spera cu dentro di 2 pa 3 siman STA lo caba cu e contracto colectivo pa asina e wordo firma. Pa final di april, lo kier termina esaki prome cu Dia di Obrero, dia 1 di mei, segun Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA.

