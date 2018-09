Tin diferente plannan pa desaroyo di waf chikito

Director di APA, sr. Jossy Figaroa, ta elabora tocante e plannan cu tin pa waf chikito.

Sr. Figaroa ta duna di conoce cu e vision di Minister Dangui Oduber, ta pa bay haci algo cu e awa. Nan ta yam’e e schonehaven, pasobra e ta e punto primario y e Minister no ta kere cu nan mester keda cun’e manera e ta actualmente. Un di e problemanan tin ta unda actualmente tin e kiosconan cu anteriormente tabata bende fruta, pero awo ta bende paña, mester yega na un areglo cu nan riba con nan ta bay haci nan parti, pasobra si haci un inversion den e schonehaven y ta mantene e kiosconan ey, e no ta bay resalta manera nan ta desea p’e wordo resalta. E edificio a wordo cumpra pa un famia cu kende awo ta sintando cu nan na mesa, pasobra nan kier bay haci algo den waf. Pero esaki ta djis comberacionnan cu ta andando. Nan ta combersando tambe cu Fundacion Rancho, kendenan ta envolvi pero no kiermen cu nan ta bay dicidi. APA ta scucha nan y kita nan preocupacionnan. Nan ta kere cu den e plan total tin espacio pa sigui mantene un pier eynan unda botonan mester bin. E ora ta resta e otro parti cu ta bay bira un yacht haven, pero e no ta un plan cu nan a sigui detaya. Den e ultimo tempo nan ta concentrando mas den locual nan ta yama un port city cu ta den desaroyo unda antes tabatin e containernan y e free zone. Esey tambe ta un parti y e ta cuadra cu vision di Minister Oduber. Locual nan ta haciendo na e pier unda cu antes e barco di frutanan tabata para ta solamente e mantencion. Ta asina cu actualmente tin algun barconan di De Palm Tours y Pelican Tours cu ta bin busca turista direct eynan y e condicion no ta bon, pa cual esaki ta rekeri di algun mantencion. Tin hende ta pensa cu ta bon idea pa bin bek cu barconan di fruta, pasobra antes e tabatin un atmosfera special ora e barconan aki tabata bin. Pero un di e motibonan cu a stop esaki ta cu hopi biaha e hendenan cu tabata riba barconan di fruta no tabata un propaganda p’e turistanan. For di e barco tabata mira kico e hendenan tabata haci y esaki un tabata un bunita bista. Locual si nan ta kere cu lo bay sosode ta cu e yatenan a bin para eynan, aunke no yatenan hopi grandi, pasobra e parti ey no ta hopi hundo pa yatenan grandi. E luga ta mucho bon pa no haci bon uzo di dje. APA tambe ta scuchando e piscadonan, pero no kiermen cu nan ta dicidi kico ta bay sosode cu e bahia ey. E awanan ey ta cay bou maneho di APA y nan conhuntamente cu Gobierno lo bay wak kico ta e miho solucion p’e. Pero na final, e vision di Minister Oduber ta pa haci esaki limpi, bin cu yate, y pa wak kico ta bay haci cu ful e area rond di dje unda tin e kiosconan. Nan no ta kere cu ta adecua pa mantene nan manera nan ta, pasobra actualmente nan ta strobando e bista pa lama. Anteriormente a bin cu a idea pa yega na un otro edificio unda por wak e bista di lama ora cu ta core riba Boulevard. APA ta maneha e awanan, pero APA ta pertenece na Gobierno tambe, dus en realidad e ta pertenece na Gobierno.

Sr. Figaroa ta mustra cu nan mester sinta cu Gobierno pa yega na un decision cu ta cuarda cu e vision di Gobierno.

Comments

comments