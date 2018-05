Tin diferente aspectonan den famia cu ta haci cu e hobennan ta cay den delincuencia

Tin diferente factornan cu ta influi den e comportacion di e mucha, pero su ambiente rond tin hopi di haber di unda e mucha ta bin, cu ken e la lanta , e tin mama y tata, nan ta droga, caminda cu nan no a nace mala mucha sino cu factornan din bida a ponenan haci cosnan malo. Sr. Jhonny Boekhoudt di Ortopedagogisch Center (OC) ta splica.

Den esaki, kico ta influencia riba e hoben por varia pero e ta cuminsa mayoria di biaha den e famia unda tin cosnan malo cu ta bayendo, asina ta cu awor aki tin casonan cu muchanan na OC cu tabata na Casa Cuna of Imelda Hof, anto nan mayor tambe a yega di biba den e luganan aki anto esaki ta mustra un comportacion cu cierto mala suerte den bida, pasobra nan no a kies pa e bida ey.

Pero tambe tin di haber cu hende cu ta haya yiunan hopi jong y nan kier biba nan bida y nan ta neglisha nan yiu. Tin tambe tin casonan di abuso sexual, of cu nan ta haya sla na cas anto ta pone cu e muchanan ta rebeldia pa for di cas y no ta cu tin un mesun patron pero si cu diferente factornan cu tur ta contribui cu un mucha ta pone malo su mes.

Tin ora e hobenan ta rehabilita pero nan ta cay bek y esaki no ta sucede na Aruba so sino rond di mundo, caminda cu mester zorg hunto cu tur e famia anto e apoyo di e otro instancianan cu por ta involucra cu e mucha. Si ta sportclub papia cu e coachnan y asina keda inclui tur e mayornan den e terapa cu ta tuma luga, ya cu di otro manera, e mucha ora e bay bek na cas siendo cu e situacion no a cambia y e triki ta pa tur hende rond di e mucha keda participa unda nan mag di duna nan opinion den e terapia.

Hopi biaha e mayornan no kier participa ya cu pa nan ta e e mucha ta esun cu tin e problema, anto na e momento ey ta kitando un parti grandi di e mucha su futuro, siendo cu 14 of 15 aña un mucha mester di nan mayornan pa por sigui su caminda na un manera bon. Muchanan cu no tin e suertedi conta cu e apoyo di su mayornan ta cay y ta keda atras.

Despues di e Congreso di Pubers tabata tin un anochi pa docente y mayornan, cu ta uno tambe hopi importante. Hopi biaha e problema ta na cas, y a duna informacion pa trata nan yiu, ya cu hopi biaha e problema ta na cas. Lo duna informacion pa trata nan yiu y lo sigui traha traha cu Wit Gele Kruis pa pone e tema di probleem gedrag di nos hobennan di Aruba na prensa scirbi y television. Lo ta bon idea pa e bin bek cu e congreso aki otro aña of aki dos aña, segun Sr. Johnny Boekhoudt, di Ortopedagogisch Centrum.

