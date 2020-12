Tin dia ta bende nada: Situacion hopi dificil pa comerciantenan na Waf chikito

Despues di luna di Juli ora cu fronteranan a habri bek cu turismo a cuminsa drenta poco poco, algun comerciante na waf chikito a habri bek y te cu awor e bentanan ta basta slow, tin di nan cu no ta bende nada algun dia.

“Ami tabata positivo pa Covid19 y nos no a habri Augustus cu September tampoco, nos no a habri Augustus cu September, ami mes a cuminsa bek te cu October,” Ady Saladin, comerciante na waf chikito ta bisa.

Con cu bay bin, e otro coleganan tur a habri pa wak kico por haci pasobra e situacion a bira hopi dificil. Sr. Saladin su experiencia riba e prome dia cu el a cuminsa traha bek den October, e dia el a bende 10$ so di 9’or di mainta pa 5’or di atardi. Den un bon dia si bo tin suerte bo por yega benta di 100$. Te cu awor den December, tin comerciantenan cu no ta ni bende nada den un dia. “E ta hopi duro pa nos, tocante nos bentanan cu turismo, e ta hopi abao,” sr. Saladin ta bisa.

E comerciantenan aki ta cumpra for di Wholesalers y ta nan ta dicidi ki producto nan ta trece pa e comerciantenan cumpra for di nan, y tanten esaki ta souvenier, ta depende di nan pa si mester bini algun cambio segun sr. Saladin. “Ta nan tin cu dicidi y wak ki producto nan kier cambia of pa bin cu algo nobo pa e turismo, si e ta wordo bendi turisticamente, pasobra turista ta bin Aruba specialmente pa descansa, bay beach, y si nan pasa cumpra un souvenier cu ta bisa Aruba pa nan tin un recuerdo,” sr. Saladin ta bisa.

Si tuma nota, for di e strip di e hotel Renaissance na playa te dilanti di Royal Plaza bay ariba, tur ta bende casi tur producto mescos. Crusero ta forma di entrada grandi pa e comerciantenan na waf chikito, y si tur cos ta bon kisas ta te despues di februari 2021 nan lo cuminsa yega bek.

“Nos ta depende mas di cruise ship cu esnan cu esunnan cu ta bin den avion. Pasobra no lubida tocante e strip bandi hotelnan cu direpente nan a lanta asina hopi souvenier shops, esaki a claro kibra nos hopi,” sr. Saladin ta bisa. E turista cu ta bin cu avion y keda den high rise hotel, masha poco di nan ta bin playa cumpra souvenier.



Un otro problema ta cu dilanti waf chikito, prome cu e pandemia mes continuamente, na e parkinglot nan dilanti tin mas A-wagen para cu otro cos, cual no ta duna e turista espacio pa yega akinan y para nan auto pa cana rond un rato. Di e dia cu gobierno anterior a deshaci di e cobramento di parkinglot, esey ta e problema cu a keda riba e comerciantenan na waf chikito, e tiki turista cu ta pasa no ta haya parkeo, siendo cu nan si ta paga pa parkeo sin cu nan sa cu mester paga of no.

