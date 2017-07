Tin cu revisa e plan di Aruparking den su totalidad

“Gobierno tin un plan pa Aruparking, y special pa tur auto di huur, esta V-auto”, esaki gobierno a publica recientemente den un matutino local.

Segun candidato riba lista di MEP, Daphne Lejuez, esaki ta sin considera cu ya caba e sector turistico ta ser cobra un environmental levy cu te ainda no tin claridad unda e fondo aki ta wordo aloca … (e ta bayendo realmente pa medio ambiente?), na unda car rentals actualmente ta cobra e turista $1.00 pa dia pa cada car rental y hotelnan ta cobra $3.00 pa dia pa cada camber di hotel.

Awo kier propone pa cobra e mesun turista por medio di e carrentals un fee adicional di $1.00 pa dia extra riba nan fee di huur, pa asina paga pa AruParking, poniendo e responsabilidad di cobra cerca e car rentals cu ya caba ta operando den un mercado basta competitivo. Mientras ‘paid parking’ no ta un fenomeno straño pa hopi turista, cobrando nan pa algo cu kisas nan lo ni opta pa uza ta husto?

Cu esaki Gobierno ta papiando tambe di amplia e area di parking paga pa e sector di hotelnan tambe, cu lo no ta un desaroyo deseabel pa e turista, pero tampoco pa esnan cu ta bishita of labora den e area di Palm Beach.

Un grupo grandi di companianan di car rental a comunica cu Gobierno por escrito rechasando e propocision aki mirando su posibel efecto negativo pa cu e turista y cu ta trata aki mas bien di un “verkapte belasting”, muy en particular si considera cu lo ta cobrando pa algo cu kisas e turista lo ni uza of te hasta sin por garantisa cu lo por haya un luga di parkeer ya cu e ta pa uzo publico. Car rentals ta percura pa informa e turista cu mester paga pa parking den centro di ciudad, pero ta sinti cu e escogencia mester por keda na e turista si e lo haci uzo di e “paid parking” of no, enbes di cobra esaki adelanta sin mas.

Sinembargo, recientemente por a bolbe scucha Gobierno ta papia encuanto e plan aki na radio, pues pa turista paga adelanta pa parking, pa por cubri gastonan di AruParking y cu lo kier pasa e decision aki via parlamento a corto plazo. Kisas ta bira ora pa revisa e proyecto di AruParking den su totalidad y admiti cu e implementacion a laga hopi di desea prome cu bay pone e peso riba nos turista y carrentals cu ainda mas fees/verkapte belasting? E lo ta un proposicion cu ta lanta hopi preocupacion y pregunta mirando nos mercado turistico actual cu ya caba ta haya cu Aruba ta bira dia pa dia mas caro.