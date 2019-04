Tin 180 miyon dollar di e proyecto Citgo Aruba cu nunca a yega su destino

Pa loke ta e refineria Citgo Aruba, e situacion cada biaha ta birando mas dificil. E placa no ta pasando, dus e refineria no ta hayando entrada, no ta hayando fondo. Y asina e refineria no por sigui mantene e trahadonan mas den servicio.

Prome Minister di Aruba, Sra. mr. Evelyne Wever- Croes a sigui bisa cu ya caba varios persona a wordo retira y esaki lo sigui pasa, si nan no haya placa. Aruba tabata tin un delegacion na Miami, pa combersacionnan cu PDVSA. E combersacionnan aki a bay bon, den bon sentido. A bira duidelijk si, cu PDVSA, y aki ta trata di PDVSA bou di dirigentenan nobo, apunta pa Guaido. Y Guaido a bisa cu ainda e no tin e control di tur e companianan ainda. Pero esunnan cu Aruba a reuni cu nan, ta representantenan di Guaido.

Loke a bin dilanti, ta algo cu no ta tene cuenta cun’e, y esey ta cu e grupo nobo cu a drenta PDVSA (apunta door di Guaido), tin un desconfiansa hopi grandi den e proyecto di Aruba. Segun nan calculonan, for di cuentanan bancario na Merca, 260 miyon dollar a wordo inverti na Aruba, pero awo cu nan ta wak bek, ta 80 y pico miyon dollar so a wordo inverti na Aruba. Dus, 260 miyon dollar a sali for di e cuenta bancario, ta 80 miyon a yega. Na caminda, 180 miyon a disparce. Pa nan, esaki ta crea hopi desconfiansa di nan banda. Desconfiansa riba dos tereno: si di 260, 80 ta yega. Kico ta pasa cu e 15 si nan coopera cu e licencia di Ovak awo y laga e 15 bay. Ta kico ta yega Aruba y kico no ta yega Aruba. Pero mas importante, e desconfiansa cu nan tin, ta cu ta hendenan cu regimen di Maduro, ta responsabel pa cu e desaparicion di e placa. Pero den nan pensamento ta cu Aruba, sea a facilita pa e placa aki a wordo frauda. Of tin ex mandatarionan cu tambe ta involucra den esaki. Dus, ora di bay reunion pa papia cu nan pa 15 miyon dollar, cu mester bin, pa yuda algun mama y tata pa keda cu nan trabao. Esaki ta trece tension di ambos banda. Di Aruba su banda, RDA ta insisti cu ta 80 miyon a wordo inverti y no 260 miyon manera ta wordo bisa. Un caminda e 180 miyon a bay. Es decir, esaki ta crea desconfiansa entre e hendenan nobo, cu a drenta PDVSA. Ora cu a kere ta bin hende nobo, mas confiansa, a bin hende nobo cu menos confiansa.

Awo lo mester traha ariba e credibilidad y confiansa aki. E no ta algo cu a tene cuenta cun’e. Ta un sorpresa hopi desagradabel. Ta trahando ariba dje. Aruba ta dunando su cooperacion na loke por, di e investigacion pa saca afo unda e 180 miyon a bay.

For di Aruba, no por haci mucho. Ta algo cu a pasa entre compania. Ta spera cu no tin niun ex mandatario di Aruba meti den esaki. Esaki no solamente ta hinca e ex mandatario den hopi problema legal cu autoridad Mericano.

Pero e ta pone cara di Aruba na berguensa atrobe.

Cualkier cu ta e caso, e enfasis di e dirigentenan nobo di PDVSA, cu a kere cu e hendenan nobo, cu nan si lo laga e 15 miyon dollar bin Aruba mesora, pasobra cu e licencia di Ovak ta aplicabel, nan ta tene e placa un tiki mas duro. Tabata palabranan di Sra. mr. Evelyne Wever- Croes, Prome Minister di Aruba.

