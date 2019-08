Tin 11 compania interesa pa entrega oferta pa loke ta trata maneho di desperdicio di sushi

Na varios ocasion a reuni cu e vaste commisie di Parlamento pa loke ta trata medio ambiente y Infrastructura caminda a duna un exposicion completo di e proceso cu ta andando na e momento aki pa loke ta trata maneho di desperdicio di sushi. Den e ultimo reunion cu vaste commisie, nos ministerio conhuntamente cu expertonan di WEB cu ta guiando e proceso di Waste of Energy Plant cu na e momento aki ta bezig cune den un asina yama limited tendering caminda tin 11 compania cu ta participa. Despues di e destaho publico cu a tene, esaki no a produci e ofertanan cu a spera pero basa riba e preguntanan cu tabata tin di e companianan y despues cu a aclaria varios di e preguntanan, awor tin 11 compania. E siman aki lo reuni cu tur y como mandatario encarga, ya caba a notifica parlamento cu tin reunion cu e tecnical team cu a lanta basa riba e national task force cu a crea na 2018. Tur 11 compania ta mustra interes grandi pa tog entrega un oferta pa e maneho di desperdicio di sushi den forma di entre otro Wast of Energy Plant y esey ta tumando luga na e momento aki. Tambe a splica parlamento e proceso profesional cu a tuma luga caminda e decision di gobierno no ta basa riba e kier di un pensamento di un minister of gobierno. Pero esaki ta basa riba estudionan hopi extenso cu a haci dor di un task force na cuminsamento di 2018 cu tabata inclui tur departamento di gobierno cu no solamente ta cay bou di ministerio, pero tur cu ta envolvi den henter e proceso. Nan ta DVG y dos sindicato envolvi den e Task force, gremio comercial ATIA tambe e fundacion di esunnan cu ta biba rond di Parkietenbos, TNO, PAHO, instancianan internacional y WEB mes cu a guia henter e proceso. For di e proceso ey a sali pa haci un request for information pa haya mas informacion cua ta e caminda cu gobierno mester cana pa loke ta trata maneho di desperdicio di sushi y eynan 27 compania a participa. E companianan a bisa cu e miho caminda pa bay pa tin un incinerator pa tin un waste of energy plant pa introduci coriente y basa riba esey a bay un destaho publico. Esaki ta un proceso hopi largo cu hopi estudio y e direccion cu ta bay e momentonan aki ta e

direccion corecto. E proceso ta canando y aki a mustra cu gobierno ta garantisa den e caso aki cu maneho di desperdicio di sushi ta wordo determina dor di maneho di gobierno. Tambe a garantisa e companianan, cu tur sushi cu recoge si ta compania priva of di gobierno, ley existente ta mustra cu gobierno ta dicidi unda e sushi tin di bay. Den leynan nobo cu mester

bin ta bay amplia mas riba dje y con pa atende cu e aspecto aki cu ta hopi importante na

momento cu ta bay cu un tipo di destaho publico. E compania kier ta sigur ta cuanto sushi e tin di bay procesa y na ki prijs e por bende e energia cu e ta produci y ta e fase aki ta den dje awor aki pa aclaria cerca e companianan cu ta participante. Despues di e siman aki e companianan tin 90 dia pa nan entrega nan oferta y ta spera cu e biaha aki por aclaria tur duda of confusion cu a crea dor di un compania local cu na cierto momento a bay bisa cu e tin derecho riba su sushi. Tambe a mustra e compania priva riba e leynan cu tin y e leynan cu lo bin. E leynan ta garantisa e maneho di desperdicio di sushi, mester ta uno cu tin interes general di pais Aruba na prome luga pero no interes di un compania priva cu ta tuma decisionnan priva pa bienestar di su compania. Ta spera cu comunidad di Aruba por ta testigo di esaki pasobra ta un di e hopi pasonan cu ta tumando luga den laga atras tur maneho di desperdicio di un forma iresponsabel cu tabata tuma luga den ultimo añanan y drenta den un era nobo caminda na un forma responsabel ta maneha sushi y desperdicio aki na Aruba.

