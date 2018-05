Tin 10 dia mas pa entrega e declaracion di winstbelasting 2017

Departamento di Impuesto ta informa cu e clientenan di winstbelasting tin 10 dia mas pa por entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2017 y haci e pago corespondiente. E fecha final ta 31 di mei 2018.

Si acaso e cliente no ta alcansa pa entrega su declaracion definitivo, e lo mester entrega e declaracion provisional (‘voorlopige aangifte’) y haci e pago corespondiente. E fecha final pa entrega e declaracion provisional ta 31 di mei 2018. Solamente si entrega e declaracion provisional y haci e pago concerni no mas tarda cu e fecha cu a entrega e declaracion provisional, e ora e declaracion ey ta fungi automaticamente como un peticion pa prolonga e termino. E fecha final lo bira dia 30 di november 2018.

Pakete di winstbelasting

E clientenan cu no a pasa busca nan pakete di winstbelasting ainda, lo bay ricibi esaki via post den e dianan cu ta sigui. Si resulta cu cliente no a ricibi e pakete, Departamento di Impuesto lo por otorga un duplicado di e formulario di declaracion entrante 28 di mei proximo.

Cobransa adicional

Si no cumpli cu entregamento di e declaracion provisional y/of e declaracion definitivo, e cliente lo haya un cobransa adicional esta un ‘naheffingsaanslag’ y un boet. Mescos ta conta si acaso e cliente a paga un suma menos cu locual el a declara na winstbelasting. E boet pa no cumpli cu entregamento di e declaracion ta maximo Afl. 2.500,-. Si no haci e pago di winstbelasting of no haci e pago corectamente, e boet ta maximo Afl. 10.000,-.

Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na su clientenan pa no warda te na ultimo. Di awor caba por entrega e declaracion y haci e pago corespondiente.

