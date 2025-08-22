Den e stadhuis di Tilburg a tuma lugar un recepcion pa e studiantenan Caribense cu e aña aki a bin Tilburg pa sigi un estudio na Fontys Hogeschool. Entrenan tambe algun studiante di Aruba. Tambe presente na e ocacion tabata director di Gabinete di Aruba Joselin Croes LL.M/M.Sc, studiementor pa e region di Brabant Rasnaly Carti y representantenan di Fontys Hogeschool.

Den stadhuis e grupo a wordo ricibi pa wethouder Evelien Kostermans cu den su cartera tin entre otro diversidad y inclusion, naturalesa, participacion social y hubentud. E wethouder a tene un discurso cortico riba su trabao, riba e ciudad di Tilburg y finalmente a intercambia di pensamento cu e studiantenan.

Despues e wethouder a hiba e grupo riba un tour den e Stadhuis y a mustra nan e raadzaal unda e reunionnan di e gemeenteraad ta tuma lugar y otro salanan di e Stadhuis.

