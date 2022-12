Nos cacho su nomber ta Tiger e ta un cacho macho. Tiger tin 4 aña e tin un banchi berde bisti y tiger ta micro-chipped. Tiger a bay fo’i cas dia 18 di December y e no a regresa bek. Tiger por ta

perdi den area Savaneta/Pos chikito. Tiger ta un cacho lief e no ta brabo y si hende straño acerca Tiger e mas tanto ta core bay fo’i un persona cu e no ta conoci cune. Si algun persona por a wak Tiger nan por tuma contact cu nos na 592-8135 of por comment abou di e post y nos lo keda pendiente na e comment section.