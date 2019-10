Tifon “Hagibis” a causa 58 morto na Hapon

Miles di rescatistanan na Hapon ta sigui busca sobrevivientenan despues cu e ciclon “Hagibis” a pasa den centro di e pais y a laga un saldo di por lo menos 58 morto. Diasabra’nochi e ciclon a subi tera cu bientonan di mas di 200 kilometer pa ora y cu awacero cu a afecta 36 di 47 bario di e pais y a ocasiona derumbe di tera y rieuwnan cu a bai over. E cantidad di victimanan no a stop di subi for di Diasabra y medionan di comunicacion Hapones a informa cu nan tin e suma di 58 morto registra y alrededor di 204 herido mientras cu tin mas di 100 hende ainda desapareci. Gobierno di su banda a duna un cifra mas abao pero esaki a keda wordo actualiza. “Ainda tin hopi hende desapareci. E rescatistanan ta haciendo nan maximo esfuerzo pa busca esakinan y salbanan y nan ta trahando di dia y di anochi”, asina e prome minister Hapones, Shinzo Abe a declara den un conferencia di prensa. Mientras cu mas di 110 mil rescatistanan, incluyendo 31 mil soldaat ta trahando, meteorologonan Hapones ta pronostica mas derumbe di tera den centro di cuidad y e parti este di e pais y ta pidi tur hende pa tene bon cuenta cu esaki. En total 176 rieuw a bai over den e parti norte di e pais y den e parti este tambe. Den e cuidad di Nagano awa di e rieuw “Chikuma” a inunda full un rona residencial. Por mira e habitantenan riba dak di cas mientras cu nan propiedad ta completamente bao di awa y ta via helicopter nan ta wordo rescata. Miles di persona a wordo poni den shelternan, mientras cu mas di 75 mil cas ta sin coriente y mas di 135 mil persona no tin awa limpi pa bebe. E ciclon “Hagibis” a paraliza transporte publico den e region di Tokio durante fin di siman aunke cu mayoria di e coneccionnan cu trein y avion a cuminsa funciona bek e siman aki. E tormeta tambe a causa cancelacion di tres wega di e Mundial di Rugby.

