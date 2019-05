Tienda di Ley ta sigui brinda servicio comunitario den luna di mei 2019

Despues di e vakantie y dianan di fiesta tras di lomba, Plataforma Hobennan Profesional kier comunica na pueblo di Aruba cu Tienda di Ley lo continua brinando comunidad di Aruba cu conseho huridico sin costo.

Hopi ciudadano ta bishita Tienda di Ley pa sea a busca informacion, pa haya asistencia den lesa documento huridico of wordo yuda pa yena esakinan. Cu grato placer e miembronan di Tienda di Ley ta yuda tur ciudadano cu mester di e ayudo aki. Plataforma Hobennan Profesional ta mira cu e oportunidad cu nos miembronan ta haya door di pone den practica loke nan ta hayando den nan estudio di Ley ta di balor agrega.

Tienda di Ley lo continua cu su servicionan na comunidad diasabra di

3 ‘or te cu 5’ or di atardi. No solamente por aserca Tienda di ley cu casonan/preguntanan huridico pero tambe tin un team special encarga pa yuda ciudadanonan cu ta buscando trabou y cu mester traha CV of carta of simplemente kier aplica pa un trabou online.

Miembronan di Tienda di Ley kier gradici comunidad pa e aceptacion y confiansa. E meta di Tienda di Ley ta pa continua yuda comunidad y sigui forma nos profesionalnan cu curason pa yuda comunidad. E invitacion ta pa tur ciudadano pa acudi na Tienda di Ley, diasabra 4 mei 2019 na Cas di partido AVP na Playa di 3 pm – 5 pm.

Comments

comments