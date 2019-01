Tienda di Ley ta continua den 2019

Na promer lugar Plataforma Hobennan Profesional kier desea comunidad di Aruba un prospero aña 2019. Durante e ultimo lunanan di aña 2018 Plataforma Hobennan Profesional pa medio di Tienda di Ley a bini ta sirbi comunidad di Aruba cu conseho huridico gratuito.

Hopi ciudadano a bishita Tienda di Ley pa sea a busca informacion of pa haya asistencia den lesa documento huridico. E miembronan di Tienda di Ley a yuda tur ciudadano cu hopi placer y atencion. E ta un oportunidad pa nos miembronan pone den practica loke nan ta hayando den nan estudio di Ley.

Tienda di Ley lo continua cu su servicionan na comunidad diasabra di

3 ‘or te cu 5’ or di atardi. No solamente por aserca Tienda di ley cu casonan/preguntanan huridico pero tambe tin un team special encarga pa yuda ciudadanonan cu ta buscando trabou y cu mester traha CV of carta of simplemente kier aplica pa un trabou online.

Miembronan di Tienda di Ley kier gradici comunidad pa e aceptacion y confiansa. Nos compromiso ta pa continua yuda comunidad y sigui forma nos profesionalnan cu curason pa yuda comunidad. E invitacion ta pa tur ciudadano pa acudi na Tienda di Ley, diasabra 5 januari 2019 na Cas di partido AVP na Playa. Lo ta atendiendo publico di 3 pm – 5 pm.

