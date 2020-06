Tienda di Ley pa medio di PHP ta informa: Haya e nacionalidad Hulandes pa ley

Na Hulandes nos lo bisa un persona lo por haya e nacionalidad Hulandes van rechtswege. Si nos traduci e terminologia aki na papiamento e lo bira ‘segun ley’. Den e articulo aki nos lo kier informa comunidad di Aruba con un persona ta haya e nacionalidad Hulandes segun ley. Den e edicion aki lo elabora specificamente riba e basenan pa haya nacionalidad Hulandes menciona den art. 3 di Rijkswet op het Nederlanderschap. Den un otro articulo lo elabora tambe riba

art. 4 y art. 5 RWN. Nos lo usa e letternan RWN den e articulo aki pa sigui referi na e ley corespondiente. Ta bon pa remarca cu e ley cu ta reglamenta nacionalidad Hulandes ta un Rijkswet (ley di Reino) y cu nacionalidad Hulandes ta un asunto di Reino Hulandes.

Art. 3 RWN ta decribi un total di tres diferente base cual un mucha lo por haya su nacionalidad Hulandes. E promer inciso ta pone enfasis riba obtene nacionalidad Hulandes basa riba e descendencia. Un mucha cu nace for di un mama y of tata cu e nacionalidad Hulandes lo ta Hulandes. Adicionalmente e inciso ta indica cu e mucha cu nace for di un tata of mama Hulandes cu a fayece tambe lo carga e nacionalidad Hulandes. Loke ta importante pa remarca kinan ta cu nos ta papia di tata den sentido di tata den sentido huridico. Esaki ta nifica cu e tata lo mester a reconoce e mucha pa ora cu e nace e haya e nacionalidad Hulandes.

E segundo inciso di e articulo aki ta pone enfasis riba e mucha cu wordo haya y no por constata ki nacionalidad e tin. Pa ley e mucha cu nace riba suela of teritorio di Reino Hulandes lo carga e nacionalidad Hulandes. Den caso cu den un periodo di menos cu 5 anja wordo constata cu e tin otro nacionalidad door di su tata of mama e lo no haya e nacionalidad Hulandes. Nos lo kier remarca akinan cu esaki no ta algo cu ta sosode cu frecuencia.

E tercer base cual un mucha por haya nacionalidad Hulandes ora e nace ta uno cu ta pone enfasis riba generacionan anterior.Segun art. 3 inciso 3 RWN un mucha cu nace den reino Hulandes cu mama of tata bibando den Reino Hulandes, cualnan tambe a nace den Reino hulandes for di un mama of tata cu na e momento ey tawata residencia den Reino Hulandes lo haya e nacionalidad Hulandes. E base aki tin e siguiente exigencianan. E promer ta cu e mucha mester a nace for di un mama of tata bibando den Reino Hulandes. E di dos exigencia ta cu sea e mama of e tata mes mester a nace for di mayornan bibando den Reino Hulandes.

E ley di reino regarda nacionalidad Hulandes conoce mas base cual un mucha pa ley por haya nacionalidad Hulandes. Den un otro edicion lo elabora riba esakinan pero tambe e alternativanan pa haya nacionalidad Hulandes pa medio di un opcion of naturalisacion. Tienda di Ley kier enfatisa cu a trata mas tanto posibel na splica e articulonan aki den Papiamento pero no tur biaha tin palabranan huridico exacto cu por wordo usa. Ta spera cu por a informa e lector un poco tocante e topico aki.

Autornan:

Gerick Croes LL.B. & B.ec

Minorca Martis LL.B.

Comments

comments