Como mayor nos tin diferente tarea pa cumpli cu ne den nos bida diario. Como mama of tata nos deber primordial ta pa provee proteccion y alimentacion. Apart di esakinan, stimacion y tambe cariño ta hopi esencial. Pero nos no mester lubida riba locual ta mas importante pa nos propio bienestar, cual ta cuido propio y esaki ta encera un bida balansa.

Hopi di nos como mayor ta pone nos mes na di dos lugar, lubidando di pone atencion na nos necesidadnan prome pa despues por brinda nos yiu(nan) e debido atencion. Aki ta unda cu nos di Stichting Tienda di Educacion kier para keto na e tema di luna pa asina conscientisa mayornan di e importancia di biba un bida balansa como mayor.

Con un mayor por biba un bida balansa?

E contesta pa e pregunta aki ta encera cu un mayor lo mester domina e abilidad di por siña bisa NO ora ta necesario. Pues e lo por causa confusion y lo por laga un persona sinti incomodo. Esencial den esaki ta cu ta pone prioridadnan responsabel como persona y ta tuma decision segun e escogencia aki. Un otro aspecto pa biba un bida den balansa ta siña pone limite. Un siman tin 7 dia, cada dia ta consisti di 24 ora. Bisando esaki nos como mayor mester para keto na e hecho cu tempo ta valioso y pues nos mester inverti conscientemente. Inverti den nos mes, inverti den nos yiu(nan), inverti den locual ta haci nos feliz. Reflexiona tur dia y evalua kico por bay otro of miho pa un siguiente ocasion. Corda sea realistico na tur momento.

Inverti awe pa beneficia mañan

Inverti den nos mes, inverti den nos yiu(nan) y inverti den locual ta haci nos feliz. Reflexiona tur dia y evalua kico por bay otro of miho pa un siguiente ocasion. Ta un ehempel pa nos yiu(nan). Muchanan lo imita nos mas di locual nos ta haci cu locual nos ta bisa. Pues sea consciente di nos actonan, nan lo ripiti nos comportacion den un futuro cercano. Esaki ta motibo cu mayor y educador tin un tarea esencial den bida di muchanan. Sea un bon ehempel pa nos future generacion nan.

Pa pregunta con por trece un balansa den bida como mayor Yama 161 cual ta Tienda di Educacion di dialuna pa diabierna entre 8 am – 6 pm. Tienda di Educacion ta specialisa den duna guia y sosten na mayor of educador durante e desaroyo di un menor entre 0 – 18 aña.