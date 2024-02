Tienda di Educacion (TDE) ta un fundacion cu a wordo funda ariba 18 di mei 2012 y ta cumpliendo 12 aña di existencia e aña aki y ta un organisacion pa Mama, Tata, Wela, Welo, Madrastra, Padrastro y tur otro persona cu directo- of indirectamente tin di haber cu cuido y guia di mucha y hoben di 0 pa 18 aña.

Desde su inicio Tienda di Educacion tin e meta pa yuda e mayor- y educadornan di tal forma cu nan habilidad pa soluciona problema di educacion di e mucha (nan), ta mehora. Esaki ta nifica cu e meta ta pa e grupo aki haya guia y sosten di con pa amplia nan capacidad pa busca solucion encuanto educacion di un mucha.

Pa e prome kwartaal di aña 2024 TDE lo pasa den varios cambio. Pa cuminsa TDE ta anuncia cu desde 1 di maart e organisacion lo conoce un cambio den forma di un directiva nobo. E proceso di cambio aki ta andando caba na Camera di Comercio Aruba.

TDE kier introduci e directiva nobo na pueblo di Aruba, consistiendo di sr. Jonathan Trinidad kende no ta desconoci riba e tereno social, mirando cu pa añas a traha na Famia Planea Aruba. Jonathan actualmente ta un Lector/docente na Universidad di Aruba pa e Facultad di Arte y Ciencia, Departamento di ‘Social Work & Development’ y tin su mesun compania di ‘Consultancy’. Jonathan lo asumi e puesto di presidente di directiva.

Siguientemente nos tin sra. Jerrilyn Arends. Di profesion Jerrilyn ta un docente na un scol basico y lo asumi e funcion di secretaria.

Nos tin sra. Janine Wever kende a haci un cambio den carera y ta dedica su mes na cuido y educacion di nos muchanan na bureau Traimerdia y ta asumi e funcion di tesorera.

Sra. Luz-Neyla Tromp, di profesion un trahador social-juridico cu tin su mesun practica priva di ‘counseling’.

Sra. Luz Neyla lo fungi como miembro general y alabez como vice-presidente.

Y pa completa nos directiva nos tin sra. Shalinie Flores-Rodjan. Despues di un cambio di profesion, ta actualmente na un Centro di Comunidad y ta maneha esaki.

Sra. Shalinie lo fungi como un miembro general y lo yuda directiva cu e.o. PR. Nos ta sigur cu tur miembro nobo cu nan conocimento, experticio y dinamismo lo contribui na un manera valioso y trece innovacion pa cu Directiva y TDE.

Pronto TDE lo saka un vacatura di director pa cu e fundacion. Pues keda pendiente. Den luna di maart TDE tambe lo conoce un cambio den localidad y lo ta situa temporalmente na Belgiestraat 2, Oranjestad. Edificio di Departamento di Asuntonan Social (Edificio blauw di glas entre Arvefa y Drive-thru Wendy’s).

TDE ta duna un danki di curason na e boluntarionan di e directiva, su empleadonan, na tur organisacion cu ta colabora di cerca cu nan, na tur studiante cu a stage, na prensa cu semper t’ey pa nan y tambe especialmente na e comunidad di Aruba pa e confiansa brinda na e fundacion. Si bo tin cualkier pregunta, bo ta sinti e necesidad pa papia, e necesidad pa un profesional scucha bo, duna bo sosten y conseho tocante educacion di mucha (nan) of hoben (nan); por yama 161 (completamente gratis).

Tambe por comunica cu TDE via nos pagina di facebook Tienda di Educacion of via email: [email protected].

-Educa, lanta un mucha, apesar cu nos ta haci esaki tur dia, no ta facil pero cu amor, guia y sosten necesario sigur hunto nos ta logra-