Tienda di Educacion t’ey for di mainta te cu 9 or anochi na 161 pa brinda ayudo

Rhomko Winklaar directuer nobo di tienda di educacion desde 1 Mei 2020 e departamento ta existi pa 8 aña di existencia riba 18 di Mei lo cumpli esaki. Nos t’ey pa yuda e mayornan y tur educador cu tin pregunta tocante con pa educa un mucha y con pa handel cierto actividadnan di muchanan ora di chalangenan, e desavio ta grandi durante e temporada aki di COVID-19. Tambe Sr Winklaar kier remarca cu nan a muda desde 1 Maart 2020 pa nan edificio nobo pa Sabana Blanco 68 C, rotonde di FCCA pa Primavera ta topa cu e edificio unda cu pronto esaki lo keda usa pa otro instancianan, yama Centro pa Hoben y Famia. Otro organisacion lo bin cerca nos den e edificio aki pa brinda servicio. E edificio ta multinacional y otro instancianan lo bin pronto.

Den e temporada di crisis cu e situacion nos t’ey pa yuda tur hende via telefon for di 8 or di mainta te cu 9 or anochi e ta gratis 161 pa cualkier pregunta y preocupacion cu tin. Awendia bo ta haya welo, wela cu tambe ta cuida muchanan y principal den mundo di technologia cu muchanan ta riba dje hopi wak video games y hunga wega y cu ta trece su peligernan y por yama tambe y nos ta duna consehonan. Sr Winklaar a menciona si haya e number 161 cu ta gratis ocupa por bolbe yama bek pasobra porta nos telefonistanan ta ocupa cu otro yamada.

