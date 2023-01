Tienda di Educacion kier conscientisa pueblo di Aruba, specialmente mayornan cu yiunan bou di 5 aña tocante salud di nos muchanan y Carnaval. Preveni ta miho cu lamenta.

Muchanan ta futuro di nos nacion. Ta nos deber pa proteha nos muchanan di tur peliger y tambe sigura nan un desaroyo sano. Keda den oranan di marduga, exponi na zonido duro y cu tur peliger di ta den un multitud ta trece un riesgo grandi den e desaroyo aki. Pues ta recomendabel pa no hiba muchanan bou di 5 aña na actividadnan Carnavalesco cu ta apto solamente pa adulto. Zonido duro exponi na muchanan chikito ta haci daño na e oido y ta causa stress innecesario. Tin mayornan ta opta pa uza un earplug of headphones special pero ainda ta keda e vibracion cu speaker grandi ta genera. Tambe pa locual ta trata actividadnan durante dia ta hopi importante pa hunta sunblock pa proteccion di e cuero.

Educacion ta cuminsa na cas

Mayornan tin e obligacion y responsabilidad cu nan yiu (nan) y muchanan tin nan derechonan. Educacion ta cuminsa primeramente na cas y pues norma, balor y disciplina ta hopi importante pa t’ey presente na cas como e base. Un educador, un coach of un leidster riba grupo ta temporario, un mayor den su rol ta keda pa henter e bida di e mucha. Bisando esaki ta pone enfasis cu ta mayor ta responsabel dia aden y dia afo pa desaroyo di su yiu(nan). Tin hopi organisacion cu ta salvaguardia e derecho di mucha y tur ta traha cu tur bon intencion pa realisa esaki. Pero mester di ayudo primordial di mayornan pa por cumpli cu e terea esencial aki. Organisacion manera Tienda di Educacion t’ey pa guia y duna sosten na mayor ora ta trata desaroyo di un menor.

Carnaval y nos muchanan

Si nos tin e habilidad di por mira for di e bista di un mucha nos lo wak e mundo diferente. Pensa ariba e oranan largo ta warda, kisas den un posicion incomodo of di cansancio rondona di hende desconoci, na un luga no familiar, cu zonidonan duro y pa completa ta experencia adultonan ta baila y consumi bebidanan na formanan cu nan no ta compronde ainda. Pues tin hopi puntonan di atencion cu mester tene cuenta cu ne ora di expone un mucha na un actividad di un magnitud asina. Ta p’esey tin actividadnan Carnavalesco specialmente pa nos muchanan pa nan tambe por gosa di e celebracion na un forma adapta pa nan. Corda riba nan necesidad tambe pa locual ta alimentacion, consumo suficiente di likido, un luga cu tin sombra si acaso ta un actividad den dia y tambe un luga apto y comodo pa por sosega si ta necesario. Por busca alternativa y opta pa no hiba muchanan y menos baby na actividad Carnavalesco destina pa adulto. Tin varios creche cu ta ofrece servicio di babysit of por pidi un familiar di confiansa pa keda cu e mucha mientras abo como mayor por disfruta sin preocupacion.

Si acaso e mucha participa den e actividad semper percura cu e ta comodo, ta wordo alimenta suficiente manera tambe bebe suficiente awa. Durante actividadnan den dia percura cu ta uza sunblock y/of algo pa tapa pa solo. Pa locual ta e zonido mester percura cu nan tin sea earplugs of un headphones special cu ta proteha e oido di e decibelnan halto cu ta wordo crea door di speaker grandi.

Tienda di Educacion

Mucha nan merece nos amor, cariño y admiracion. Sin mucha nos no tin futuro. Ban nos tur yuda cuida nos muchanan. Yama 161 (anonimo) pa cualkier pregunta tocante lantamento di mucha y hoben. Tienda di Educacion t’ey pa duna conseho y guia.

Nos di Tienda di Educacion ta pone enfasis ariba educacion di un yiu. Un sonrisa den cara di nos yiu por hasi milager. P’esey ta importante pa nos como mayor of educador trece alegria, aunke nos tin suficiente den nos mente, pa nos yiu (nan) tin un infancia y desaroyo sin mucho preocupacion. Nos ta sostene mayor, educador of cualkier persona cu tin e tarea pa lanta un mucha cu cualkier preocupacion of pregunta. Nos ta duna servicio telefonico via 161 of Facebook Messenger di dialuna pa diabierna di 8am – 6pm. Bienestar y siguridad di nos muchanan ta e responsabilidad di nos tur! Yama 161 pa cualkier pregunta tocante lantamento di mucha y hoben.