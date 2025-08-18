En conexion cu e aña escolar nobo cu ta acerca, nos di Tienda di Educacion (TdE) ta pone enfasis riba algun tip, guia, apoyo y sosten pa mayornan, cuidadornan y educadornan encuanto e transicion di bai bek scol di muchanan y hobennan. Nos ta kere den un comienso solido y bon un plan, ta pone e base pa un aña escolar exitoso, tanto academicamente como emocionalmente. Esaki ta un oportunidad pa reforsa rutina, comportacion positivo y un mentalidad di crecemento, manera tambe pa fortalece e laso entre cas, scol y comunidad.
Reconociendo cu ainda nos ta den temporada di vakantie, nos ta kere firmemente den e importancia di “have fun” y relaha. Specialmente durante e prome siman di vakantie, nos a stimula mayornan, cuidadornan y educadornan pa duna espacio pa e mucha y hoben sosega y relaha. Esaki por tabata den un forma manera lanta un tiki mas laat mainta, menos plan y mas libertad den e dia, sin hopi presion.
Nos di TdE a stimula tambe pa haci actividadnan cu ta trece placer y alegria; manera bai lama, cana den mondi, hunga weganan di mesa, bai come na un luga divertido, wak un pelicula na cine of simplemente tene un movie night na cas. Un biahe chiki of un “staycation” tambe por a crea momento bon cu lo a fortalece e laso familiar.
Pa e luna di Augustus, nos tema ta ‘Crea structura, regla y rutina’, un aspecto esencial pa un comienso di scol cu ta hopi mas organisa y trankil. Nos a desaroya algun tip practico riba e tema aki y awe nos ta comparti cu boso e prome tresnan.
Tip 1: Ta pone enfasis riba e importancia di cuminsa crea un rutina trempan cu e muchanan.
Con abo como mayor por haci esaki?
Si durante di vakantie a cambia e orario di drumi pa mas laat, awor ta un bon momento pa poco poco cuminsa bay bek den e rutina cu tabata tin durante temporada di scol.
Cuminsa crea rutina di lanta rond di e mesun orario cu normalmente tabata lanta pa bay scol.
Rutina lo yuda bo yiu(nan) adapta y na unda cu e dianan ta cuminsa haya poco mas structura.
Ta recomendabel pa e mucha y hoben drumi e cantidad di oranan abase di nan edad:
Ora nos ta papia di e edad di 3 pa 5 aña ta rekeri pa nan drumi entre 10 cu 13 ora como tambe ta recomenda pa nan drumi maximo 1 ora durante dia.
Ora nos ta papia di e edad di 6 pa 13 aña ta rekeri pa nan drumi entre 9 cu 11 ora.
Y por ultimo ora nos ta papia di mucha y hoben entre e edad di 14 pa 18 aña ta rekeri pa nan drumi entre 8 cu 10 ora total.
Tip 2: Ta pone enfasis pa crea un espacio durante dia pa haci algo educativo.
Con abo como mayor por haci esaki?
Busca un lugar limpi y trankil unda e mucha/ hoben por tene su mes ocupa cu un actividad educativo.
Percura pa tin materialnan cu e mucha/ hoben por uza pa facilita e momento educativo aki. Por ehempel: buki pa lesa, kleurpotloden y/of stift, verf, klei, material pa por pinta, verf, blachi pa pinta, weganan di memoria, puzzle, “woordzoekers” etc.
Motiva y duna e bon ehempel door di mustra interes y hasta participa na e momento educativo aki como mayor/ educador.
Tip 3: Papia regularmente cu e mucha/ hoben riba nan metanan.
Con abo como mayor por haci esaki?
Papia di bo expectativanan como mayor pa cu e yiu y su estudio.
Duna e mucha/ hoben espacio pa e expresa su metanan personal y pa cu su estudio. E por haci esaki den forma di un pintura, skirbi of haci nan visual por medio di un “vision board”.
Motiva y encurasha bo yiu(nan) pa haci su best den tur locual e ta haci; scol, deporte, hobby’s etc.
Encurasha un actitud positivo y di respet pa su mes y otronan. Ta un ehempel como mayor/ educador pa e mucha / hoben.
Tienda di Educacion ta desea mayornan y educadornan hopi exito na ora di pone e tipnan aki den practica! Nos ta kere den boso capacidad y compromiso, y nos sa sigur cu boso por logra un impacto positivo den bida di e mucha y of hoben. Mas aun reconociendo e proceso aki cu ta bin cu cambio, introducion di rutina di cual consistencia y pasenshi ta importante. Biba bo rol cu confiansa, boso ta fundamental den e formacion y bienestar di e futuro generacion.
Keda pendiente pa mas tip den e dianan cu ta bin. Nos compromiso ta continua, pa sigui ofrece abo e apoyo, guia y sosten cu bo por uza den bo rol como mayor, cuidador of educador.
Si bo tin cualkier pregunta, of ta busca guia, conseho y sosten den con pa pone e tipnan aki den practica, of riba otro topico cu tin di haber cu criansa, educacion of bienestar di mucha y hoben, no duda pa tuma contacto cu nos. Bo por yama nos na 161 (completamente gratis pa telefon di Setar). Tambe, no lubida pa sigui nos riba Instagram y Facebook pa keda informa, inspira y conecta.
Hunto nos ta crece, pa nan por briya!
PHOTO: