Tico Valdes ta busca su drecho pa un miho salud

Tico Valdes kier un second opinion pero no ta wordo yuda ni scucha door di AZV.

Na augustus e anja aki Sr. Valdes a wordo diagnostica cu cancer na tripa y cu problema serio di higra. Via dokter di cas John Croes, Sr. Valdes ta busca ayudo profesional y a haci diferente test y asina a cuminsa cu tratamento di chemoterapia cerca oncologo. Riba su mes e a haci investigacion y a bin realisa cu chemoterapia no ta solucion pa cancer.

Si e a warda riba cita manera tur cuidando ainda e lo ta wardando pa un cita. Dokter nan ta pone prioridad riba tripa siendo cu ta e higra ta esun mas piyo. E unico specialista di higra na Aruba no ta traha mas esta Dr. Essen. Sr. Valdes ta sinti mane cu e ta un proefkonijn.

AZV ta na altura pero nan no kier haci nada. Vocero nan di AZV a splica Sr. Valdes cu si e perde su higra AZV no ta cubri gasto pa un transplante di higra. Pakico ta paga un seguro e ora? Sr. Valdes ta puntra.

Sr.Valdes no ta nada contento cu e oncologo ta bise cu e ta 80% morto y 20% na bida si e no tuma chemo e lo fayece. A entrega keho na AZV contra dje pero AZV a laga sa cu e dokter kier spanta su persona. E mentalidad aki ta robes segun Sr. Valdes. E ta paga AZV pa anja nan largo. E tawata cofundador di AZV conhuntamente cu Charo Kelly y Jack van Veen. AZV no kier sigui test y manda Sr. Valdes haya un second, third opinion pa check su estado di salud. Keho oficial a wordo entrega na IVA y AZV. Si nan no sigui tratamento e kier su placa inverti den AZV bek y lo busca ayudo di comunidad pa bai afo. Sr. Valdes no ta wak otro solucion. AZV ta oblige pa tuma chemoterapia of nan ta stop tratamento.

Sr. Valdes kier gradici minister Dangui Oduber pa a haci su best pero no a logra drenta AZV.

Chemoterapia no ta e unico solucion pa cura cancer. AZV ta bisa cu via corte dus warda 6 luna pa por apela su caso. No tin niun diagnostico di salud di Sr. Valdes actualmente. Dia di tur dia no ta facil pa Sr. Valdes, drumi y pensa hopi. Sr. Valdes no ta luchando pa su persona so sino pa tur cu ta pasa den mes un situacion cu ne. Door di su malesa Sr. Valdes a perde su trabao. Sr. Valdes ta bisa cu su Fe ta den Dios y ta Dios tine na bida.

