Tico Koolman nombra como manager na NV Elmar

Sindicato STA hunto cu e delegadonan di Elmar NV, nan a reuni hunto cu Sr. Filomeno ‘Shon No’ Maduro di e Hunta di Supervision di Elmar NV. Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA, ta amplia.

STA a reuni tambe cu e abogado cu ta den Hunta di Supervision, mr. Anthony Ruiz, unda cu STA a wordo informa di un cambio cu ta bay tin, caminda cu Sr. Tico Koolman lo bay fungi como director banda di Shon No, aunke cu Sr. Maduro tin e ultimo palabra. Pero conociendo Sr. TIco Koolman, un ingeniero, un persona capacita cu sa kico ta come y bebe den NV Elmar. Locual cu STA a tende di Sr. Koolman, e ta un persona cu por trata cu hende. E ta un hende recto y bon studia, cu hopi experiencia. Di banda di STA, nan no tabata tin niun problema pa e nombracion temporal di Sr. Koolman. Nan ta desea Sr. Koolman, hopi comprension y hopi pasenshi tambe. E reto aki ta un reto nobo pe. Pero nan ta sigur cu Sr. Koolman lo por desplega un bon trabao.

Mas aleu, Sr. de Cuba a sigui bisa, cu Sr. Maduro mester di un ayudo y Dios mediante Elmar y STA lo sali for di e impasse aki, y ohala prome cu aña sera tambe. E ta un situacion fastioso, aunke si por a ripara cu tin un pas laboral reinando na NV Elmar, a pesar di cu tin hopi di e trahadonan ta hopi rabia. STA tin un represntacion di 95% di empleadonan cu ta cay bou di contracto colectivo. Y por compronde cu ainda NV Elmar no kier laga los di e sindicato anterior. Y esaki no por, segun Sr. de Cuba. Esaki a wordo splica tambe na e Hunta di Supervision di NV ELmar, cu Sindicato STA no ta bay tolera esaki mas. Y si tin di bay corte, nan lo bay corte tambe. Esaki ta e situacion na NV Elmar y ta desea Sr. Koolman tur sorto di exito den su funcion nobo.

Sr. de Cuba a sigui bisa cu nan tin inkietud, tin hopi malcontento pa motibo di e dos miembronan di STA cu a wordo persigui y tambe desaroyonan laboral cu no tabata avansa pa e trahadonan y ainda nan ta ariba un schorsing, pa cu investigacionnan andando. Pero segun Sr. de Cuba, si no a haya nada ariba nan, pakico no pone nan traha bek? STA a haya un notificacion pa un reunion cu gerencia te dia 10 di october, cual pa STA ta inaceptabel. Nan kier un reunion a corto plaso.

Esey ta e situacion na NV Elmar y tin mas cosnan cu nan lo kier aclaracion ariba dje, pasobra cu STA kier mira e cambionan cu mester wordo treci den e CAO mas pronto posibel. Tambe nan lo kier bay papia di e reorganisacion, cualnan ta yama e herinrichting, di e compania NV Elmar. STA no por bay tarda mas ariab esaki. Aña ta pasa bay, y 2019 ta den porta caba.

Gerencia di NV Elmar a haya carta di sindicato STA, caminda cu nan a solicita un reunion a corto plaso pa atende e puntonan di preocupacion. Y nan ta desea di haya e reunion cu gerencia mas pronto posibel.

Comments

comments