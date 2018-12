Theresa May ta supera mocion di desconfiansa pa cu Brexit

LONDON, Reino Uni – Cu 200 voto na fabor y 117 contra, e Prome Minister Britanico Theresa May, diaranson a gana e mocion di confianza treci dilanti den seno di su mesun grupo di parlamentario relaciona cu e malestar entre e conservadornan pa e acuerdo alcansa cu Union Europeo (UE) riba Brexit.

Una bes el a haya e respaldo di e mayoria di diputadonan, May ta sigura 12 luna mas na cabes di gobierno, ya cu e ta e periodo den cual no por presenta un otro iniciativa di e tipo aki.

Cuestiona pa su hendenan

May diaranson a confronta un mocion di censura inusual: el a wordo presenta pa e 15% di e miembronan di su mesun partido, y a debati den seno di su mesun grupo di parlamentario. E hala mas eurosceptico a logra reuni e 48 diputadonan necesario pa pone e mecanismo aki den marcha.

Brexit ta den e punto di horizonte

Despues di cu Reino Uni a celebra na 2016 un referendum historico unda cu 51,9% di su ciudadanonan a vota na fabor di Brexit, e salida di e pais for di Union Europeo, cu lo mester tuma luga dia 29 di maart 2019.

