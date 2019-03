LONDON, Gran Britania- Diaranson, Prome Minister Britanico, Theresa May, a informa parlamento cu el a solicita un “extension di e Brexit” ta cu dia 30 di juni proximo, na presidente di e Conseho Europeo, Donald Tusk.

Den e sesion semanal di pregunta na e Prome Minister den e House of Commons, May a afirma cu, como hefe di gobierno Britanico, e no ta dispuesto na prolonga pa mas tempo, e proceso di retiro di Reino Uni for di Union Europeo (UE).

