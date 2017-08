Theo Croes ta desmenti publicacion den medio di comunicacion social encuanto Alpha Printing

Den medionan di comunicacion social sali publica encuanto e compania Alpha Printing maneha pa Ralph Maduro como director, kende durante añanan 2013, 2014, 2015 y 2016 lo a gana un suma di Afl. 272.636,= , den printmento di stickernan pa e busnan di Arubus y cu lo tin documentonan cu a sali ta mustra cifranan y gastonan di e compania nacional di transporte, ta mustra cu Alpha Printing ta un di e gastonan di mas halto den e compania, cu de facto ta casi bancarota, si no ta pa e inyeccion financiero di Gobierno.

Basa ariba e informacion aki a tuma contacto cu Sr. Theo Croes, director di Arubus pa e splica den detayes kico tin di berdad den henter e asunto aki.

Segun Sr. Croes, e ponencianan aki no ta klop. E stickernan pa e busnan antes tabata den man di un otro compania, y Arubus a tum’e over pa genera mas placa pa Arubus. E departamento concerni a acerca tres of mas compania pa haci e trabao ey. Cual ta e procedura normal.

Pero ta e cliente cu cera un contract cu Arubus pa pone un sticker/banner ariba e bus ta paga pa e artwork y e produccion. Tur luna e cliente ta paga un suma pa propaganda su compania ariba e busnan di Arubus, segun Sr. Theo Croes a splica.

Antes e suma pa tin un propaganda ariba e busnan tabata mas halto, cual suma tabata un average di 8500 florin y Arubus a cambia esaki. Awo ta paga menos di esey y ta keda un margen pa Arubus tambe cu ta genera un suma pa Arubus.

Sr. Theo Croes tambe a nenga rotundamente cu e persona en cuestion cu ta wordo menciona cu ta sinta den e Raad van Commisaris a drenta hopi despues cu e contract a cuminsa, cu ta e persona a pusha pa e compania en cuestion haya e contract, cual segun Sr. Croes no ta berdad. E persona menciona den e noticia den e medio di comunicacion social en cuestion no tin nada di haber. E persona drenta hopi mas despues den e Raad van Commisaris.

Tur cos prome cu algo wordo cumpra, ta pidi un oferta na tres of mas compania. Y lo scoge esun cu un prijs cu cual Arubus tambe lo por keda un margen pa e compania y ta wak tambe e producto cu e cliente ta ricibi, Sr. Croes a finalisa bisando.