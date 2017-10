Theo Croes: “Mester bin cu klem bek”

Aruparking su financia ta malo y pesey mester trece klem bek. Sr. Theo Croes, director di Aruparking ta splica mas ariba e desaroyonan financiero cu e compania aki ta pasando aden.

Sr. Croes tabata papiando cu un funcionario halto di Polis y esaki a bisa cu nan ta satisfecho con e sistema a funciona, den sentido di wak con caya ta awo, no tin auto para riba acera of na skina. Dus tur e foutief parkeren a bay y Aruparking ta controlando ainda. Varios polis a bisa di ta satisfecho cu esey ya cu a mira un cambio total.

Pa loke ta trata den caya mes, aworaki si bo bay Playa ta haya keho atrobe cu mester bin cu klem bek, ya cu nan no ta haya luga di para den caya grandi manera prome. Tambe algun di e empleadonan, inoficialmente a pasa den e tiendanan, tocante si kitamento di klem a yuda, pero al contrario. E fenomeno a bin bek, cu trahadonan no ta laga espacio pa cliente bin. Tin trahado cu tin vergunning, pero esaki a baha na mita. E ta para mas cerca di su trabao, y e no tin mester di paga mas pa luna. Mester laga espacio pa clientenan yega caya grandi bek.

Sr. Croes ta di opinion cu mester laga e klem bin bek, te ora cu e ley nobo. Ora a kita e klem, mester a bin cu ley nobo pa sanciona parkeermento malo di auto. Pagonan di parkeer malo a baha cu 70%. Esey ta devastador pa e compania. A reuni cu DWZ y a bin cu proposicion pa gobierno, pero nan no a tende nada nada mas. Mester bin un sancion pa un hende por paga. Si e ta ley, e mester wordo sanciona y esey ta obliga e cliente di paga. Pero si e cliente no ta wordo sanciona, pakico e ta bay paga.

Ta keda para ariba cu mester introduci e klem bek pa cliente por paga of gobierno lo mester bay subsidia te ora cu e ley nobo keda cla, y esey ta loke gobierno a acorda. Si e gobierno nobo dicidi di deshaci di Aruparking, e ora mester disolve e departamento aki. Pero ta keda na e gobierno nobo, kico nan ta bay haci. Na opinion di Sr. Croes, Aruparking tin derecho di existencia. Cu tin cosnan ta pasa den centro, cu e tiendanan no ta boost up, tin su motibonan. Online shopping entre otro.

Den caya grandi mester bin algo. Nan mester uni pa revoluciona caya grandi pa haci algo mas atractivo. Na Hulanda a reintroduci na Den Haag y Rotterdam. Na New York a reintroduci klem, paso esey ta e unico manera cu e hende ta respeta e parkeerplaats y ta wordo sanciona.

Introduccion di parkingmeters na Palm Beach, atrobe gobierno como shareholder y e raad van Commisaris lo mester bay reuni y tuma un decision ariba esaki. Pero mester drecha esun den Oranjestad prome cu bay e area di hotel. Restaurantnan den area ta pidiendo pa un control area. Hopi ta e kehonan cu ta ricibi tocante e prijs y segun Sr. Croes e prijs di Aruba ta hopi abao compara cu otro ciudadnan.

E hecho cu Aruparking ta di gobierno ta haci un diferencia. SI e tabata priva, nan ta haci un concesion cu gobierno, caminda cu gobierno ta haya un porcentahe y nan ta keda cu e otro porcentahe.