Themadag exitoso tocante kita capital criminal na ocasion di prome aña di Afpakteam

Den cuadro di e prome aniversario di Afpakteam di Aruba, Ministerio Publico y RST a organiza recientemente un themadag yama “Kita Capital Criminal” den sala di conferencia di Banco Central di Aruba. Afpakteam ta consisti di Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aurba, Aduana, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di DIMP (Departamento di Impuesto), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Marechaussee, Kustwacht di Aruba, Meldpunt (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) y RST, y a wordo lanta riba prome di maart op 1 maart 2017 riba iniciativa di procurador-general di Aruba Alexander van Dam. Tur partners tabata presente na e themadag. Despues cu procurador-general a enfatiza e trabao di Afpakteam den e aña cu a pasa, minister di Husticia, Seguridad y Integracion mr Andin Bikker a hiba palabra.

Como parti di e themadag tabatin dos workshop den man di John van Leur y Jerôme Lam tocante e topico “Fuerte Hunto”. Den e workshopnan aki a repasa investigacionnan cu a tuma lugar na Hulanda di criminalidad organiza y ondermijnend, cualnan a mustra cu combati e tipo di criminalidad aki por solamente si tur partido ta traha hunto, támbe banconan, companianan di seguro y Belasting.

Pa Afpakteam ta conta cu traha hunto na un manera integral y a base di informacion, ta fundeshi di kita capital criminal. Procurador-general a bisa den su speech cu tin espacio pa mehora e cooperacion den e cadena legal mes. Sea cu ta trata di acumula informacion, di kita capital criminal of di seguridad di frontera, cosnan por y mester bay mihor. Hunto nos ta para fuerte! Un departamento, con bon equipa cu e por ta, no ta logra trahando su so. Afpakteam a duna un boost na coopera exitosamente cu otro desde cu el a wordo lanta un aña pasa. Accionnan cortico y kita capital criminal rapidamente, cu ta e style di traha di Afpakteam, a aporta na esey.

Procurador-generaal Van Dam a boga tambe pa amplia Afpakteam. El a apela riba minister Bikker pa, conhuntamente cu Ministerio Publico y otro partnernan, weita con Afpakteam por wordo haci mas grandi. Si Afpakteam bira mas grandi, e lo trece mas placa aden tambe, cu lo bay den caha di Pais Aruba pa financia combatimento di criminalidad.

E lema di Afpakteam ta sigui: crimen no ta paga!

Ciudadanonan por yuda cu e trabao di Afpakteam dor di meld señalnan di labamento di placa. Esaki por via mail ([email protected]) of tiplijn (11141).

