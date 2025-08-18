The St. Regis Aruba Resort ta comparti un oferta special dedica exclusivamente pa residente di Aruba: un descuento di 30% riba tur servicio di spa na The St. Regis Spa, disponibel for di juni te cu october 2025, diariamente for di 9:00 AM te 6:00 PM.

Den un ambiente di luho clasico y servicio sin igual, The St. Regis Spa ta brinda un escape perfecto pa relahacion y bienestar. Cada tratamento ta cuidadosamente diseña pa combina tecnica di spa di nivel mundial cu un toke personalisa, garantisando un experiencia cu ta alimenta tanto e curpa como e mente.

Residentenan di Aruba por scoge entre un gama di tratamento exclusivo:

Masashi personalisa: For di tecnicanan relahante pa alivia stress, te masashi terapeutico pa suavisa tension muscular.

Tratamento facial radiante: Pa revitalisa bo cuero y dun’e un briyo natural, uzando producto di luho y calidad.

Servicio holistico: Incluyendo ritualnan di bienestar y cuido corporal cu ta combina inspiracion local cu e standard mundial di St. Regis.

Un experiencia na The St. Regis Spa ta mas cu solamente un tratamento; e ta un invitacion pa scapa di e rutina diario y drenta den un mundo di cuido y elegancia. E ambiente sofistica, e aroma dushi y e dedicacion di nos terapeutanan cu ta altamente entrena, ta crea un momento unico pa cada bishitante.

E oferta di 30% di descuento ta exclusivo pa residente di Aruba y no por combina cu otro promocion. Ta agrega un service charge di 22% na e cuenta final.

Reserva bo momento di bienestar

Pa sigura bo cita y disfruta di e experiencia di spa cu St. Regis ta conoci p’e, yama +297 281 2448 of manda un email na [email protected].

“The St. Regis Spa Aruba ta dedica na crea momentonan di luho y trankilidad cu ta keda pa semper den memoria di nos clientenan,” segun Mikayla Ruiz, Marketing & CommunicationManager di The St. Regis Aruba Resort. “Cu e oferta special pa nos comunidad local, nos ta spera duna mas hende e oportunidad pa experimenta e nivel di cuido y servicio cu ta distingui nos marca.”

Descubri un oasis di calma na The St. Regis Spa – caminda cada detaye ta pensa pa bo comfort y bienestar.