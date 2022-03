Mundialmente ta celebra 8 di maart pa duna reconocemento na hende muhe pa e lucha y logronan obteni den economia, cultura, politica, innovacion y tur aspecto. E aña aki un biaha mas The Ritz-Carlton, Aruba y e Compleho di Aruba Marriott ta uni pa celebra e ser femenino riba e dia special aki, organisando un conferencia excepcional pa brinda elogio y gratitud na e dama nan y sigi inspira nan poniendo enfasis riba stimacion propio.

“Awe nos ta celebra dia internacional di hende muhe, y ta importante pa tuma tempo y pone luz briya ariba nos hende muhenan talentoso rond di mundo cu ta maraviyoso, exitoso y ta un inspiracion pa cada un di nos. Nos na Aruba Marriott kier sigui conscientisa ariba igualdad di hende muhe y traha hunto pa acelera igualdad di genero den e lugar di trabou”, a comparti Ruthline M. Theysen – Complex Director di Recurso Humano na Aruba Marriott.

‘Stima bo Mes’ ta e tema cu a wordo uza pa cu e evento aki. Señora Milouska Briesen tabata e maestra di ceremonia y oradornan Nicole Godett, conoci como ‘The Empowerment Queen’ y Veronique Croes, kende ta coach den e ramo di bida spiritual, a elabora riba e tema aki. Nan a duna consehonan practico cu por wordo husa como ehercisio di amor propio tur dia. Un tema cu sigur a encurasha tur hende muhe cu a participa pa sigui practica mas y mas locual cu ta amor propio, cu ta hopi importante pa logra metanan grandi y logra nan soño.

“Mi ta asina orguyoso di tur nos hende muher aki na Aruba y rond mundo cu ta traha duru tur dia pa balansa nan famia, nan trabou y nan salud mental y fisico. No solamente riba dia 8 di maart pero tur 365 dia e ta importante pa ta consciente cu nos como hende muher tin cu sostene otro y sigui lucha pa un futuro 100% di igualdad, den trabou, den pago y den responsabilidadnan y tareanan na cas den famia,” Louella Brezovar – Hotel Manager na

The Ritz-Carlton, Aruba.

Por a nota cu e participantenan a disfruta di e evento aki y a sigi encurasha otro y comparti mas di tema aki durante di un almuerso na Casa Nonna despues di e conferencia.

The Ritz-Carlton, Aruba y e compleho di Aruba Marriott ta agradici tur damanan y e oradornan cu a participa pa haci e dia aki uno hopi special y ta sigi inspira tur hende muhe pa sigi progresa pa crea un mundo balansa den igualdad.

