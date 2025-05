Cu dos publico grandi consistiendo di invitadonan special, Omar Harms, Addonsito Croes y Stichting Klein Aruba a presenta e popular documentario The Prime Ministers. E documentario aki tawata presenta total 6 biaha incluyendo Cas di Cultura y Artisa na San Nicolas. Den The Prime Ministers e parti humano di Aruba su prome 4 Prome Ministernan a keda presenta.

E siguiente paso ta e agregamento di e traduccion na ingles como cu ta e intencion pa The Prime Ministers bay algun Film Festival na mundo y tambe scolnan secundario na Aruba.

Un danki grandi ta bay na Prensa di Aruba, cada sponser y invitado cu a sostene e proyecto aki cu a resulta unico den su sorto y un exito den cantidad di bishitante.