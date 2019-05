Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y e afdeling di Sustainable Development Planning (SDP) cu colaboracion di Trampolin pa Trabao y Ha’Bon Aruba, kier invita tur esnan cu tin un negoshi existente of cu ta den proceso pa habri un negoshi pa asisti na Idea su workshop “The Power to Make a Social Impact in your Business” dia 28 di mei venidero.

E oradornan, Sr. Marc Croes, Policy Advisor di SDP na Departamento di Asuntonan Economico, Sr. Lionel Rumnit, Specialized Job Coach di Trampolin pa Trabao y Sra. Naline Heilbron, Social Entrepreneur di e compania Ha’Bon Aruba lo presenta e siguiente topiconan:

• Con pa aplica sostenibilidad den bo negoshi

• Siña con un negoshi lo por diferencia di otro tipo di negoshinan

• Siña e accionnan di negoshi pa aplica riba producto, proceso y riba modelo di un negoshi innovativo

• Crea un plan chikito di accion pa stimula e practicanan di bo compania y yuda bo empleado implemente facilmente

• Storianan exitoso di sr. Lionel Rumnit di Trampolin pa Trabou; con e ta train e personanan cu disabilidad pa den futuro por dentra den mercado laboral den nos sociedad

• Storianan exitoso di sra. Naline Heilbron di Ha’Bon Aruba; con e ta aplica e concepto di ‘Social Entrepreneurship’ den su negoshi

E workshop aki ta completamente GRATIS y ta tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na Sun Plaza, di dos piso, sala #25, di 8.45 am pa 12.00 pm.

Pa tur empresario existente of cu ta den proceso pa habri un negoshi y cu kier haci algo diferente den nan negoshi y cu ta desea di contribui bek na comunidad via nan negoshi, por atende e workshop aki. Pa por participa, mester registra via e siguiente link:

https://www.eventbrite.com/e/the-power-to-make-a-social-impact-in-your-business-tickets-61873495290

Registracion ta obligatorio. Si acaso mester di mas informacion por yama nos na telefon #: 521-2400/521-2439/521-2440. Cupo ta limita, nos ta warda’bo!

Abo tin un Idea? Haci bo Idea realidad. Bishita Idea na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yuda’bo cu tur informacion y guia necesario.

