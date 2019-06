“The Power to Make a Social Impact in your Business” tawata bon atendi

Dia 28 di mei 2019, Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y e afdeling di Sustainable Development Planning (SDP) cu colaboracion di Trampolin pa Trabao y Ha’Bon Aruba a organisa e workshop “The Power to Make a Social Impact in your Business”. E oradornan, Sr. Marc Croes, Policy Advisor di SDP na Departamento di Asuntonan Economico, Sr. Lionel Rumnit, Specialized Job Coach di Trampolin pa Trabao y Sra. Naline Heilbron, Social Entrepreneur di e compania Ha’Bon Aruba a presenta e siguiente topiconan:

• Con pa aplica sostenibilidad den bo negoshi

• Siña con un negoshi lo por diferencia di otro tipo di negoshinan

• Siña e accionnan di negoshi pa aplica riba producto, proceso y riba modelo di un negoshi innovativo

• Crea un plan chikito di accion pa stimula e practicanan di Bo compania y yuda Bo empleado implemente facilmente

• Storianan exitoso di Sr. Lionel Rumnit di Trampolin pa Trabou; con e ta train e personanan cu disabilidad pa den futuro por dentra den mercado laboral den nos sociedad

• Storianan exitoso di Sra. Naline Heilbron di Ha’Bon Aruba; con e ta aplica e concepto di ‘Social Entrepreneurship’ den su negoshi

Durante di e workshop a conscientisa e participantenan di e 17 metanan di SDG (Sustainable Development Goals) y despues e presentador a enfatisa riba 3 di e metanan cu un negoshi por aplica pa contribui na e desaroyo sostenibel.

E tres metanan ta lo siguiente:

• Meta no. 8: ‘Decent Work and Economic Growth’

• Meta no. 10: ‘Reduced Inequalities’

• Meta no. 12: ‘Responsible Consumption and Production’

Sr. Croes tambe a presenta e Plan di Strategia Nacional (NSP) 2019-2022 (Nos Plan, Nos Futuro) pa tur esnan presente. Despues Srta. Mileidy Gonzales, Stagiare di UA, a presenta e accionnan cu un compania por tuma pa por contribui na e metanan aki y a termin’e cu un ehercicio y 3 grupo a haya e oportunidad pa presenta nan ‘Business Action’ na e grupo completo. Loke a sorprende e participantenan, ta con fundacion ‘Trampolin pa Trabao’ ta yudando y educando nos hobennan y adultonan cu disabilidad pa nan por drenta mercado laboral. Sr. Lionel Rumnit a presenta diferente di nan clientenan cu nan a guia y a demostra claramente con ‘Trampolin pa Trabao’ ta contribui na e desaroyo sostenibel mediante e 3 metanan di SDG. Por ultimo, a presente Sra. Naline Heilbron cu su bunita y emocionante storia di su compania Ha’Bon Aruba, con e la cuminsa y ki tur a motivele pa continua cu su compania y con e la engradec’e durante e ultimo añanan den su actividadnan comercial. E la demostra cu ora bo ta maneha un negoshi, compromiso cu bo cliente semper ta keda hopi importante. Tambe Sra. Heilbron a presenta con e ta aplica e social entrepreneurship den su negoshi y con bon esaki a funciona den su compania. Tambe por a nota cu e compania Ha’Bon Aruba a tuma clientenan di ‘Trampolin pa Trabao’ den servicio di nan compania. Un bunita storia y sigur cu un final cu hopi motivacion pa e participantenan.

Un total di 31 persona a participa den e workshop menciona. Idea ta sumamente contento cu e contenido y acogida di e workshop y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan. Un workshop sigur hopi interactivo y un tremendo presentacion di parti di e team di DEZHI y tambe di Sr. Lionel Rumnit y Sra. Naline Heilbron.

Tambe IDEA kier remarka cu nan workshopnan ta gratis y ta dedica na un y tur cu kier cuminsa un negoshi of tin un negoshi existente y kier educa nan mes riba diferente topico comercial.

Un danki na tur e participantenan y un danki special na tur 4 presentador cu a comparti nan experticio cu tur esnan presente. IDEA ta gradici tur e coleganan di DEZHI cu a yuda na un of otro manera. Keda pendiente pa mas workshop den luna di juni venidero cu IDEA lo organisa.

Por sigui nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa mas workshop y otro actividadnan di IDEA den futuro.

