“Mi ta resurekshon i e bida.
Ken tin fe den Mi, lo biba maske e muri.
Y tur esnan cu ta biba y kere den Mi lo
no muri nunca mas”
Juan 11:25
Cu hopi tristeza na nos curason, pero conforme cu
boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di:
Sra. vda. Cecilia Bouman Peña
Cariñosamente jama “Tandichi” of “Dichi”
*06-06-1940 – †06-10-2025
Na nomber di su casa:
†Cornelis Bouman (Cees)
Na nomber di su yuinan
†Alfonso Koolman
Gladys Koolman
Anthony y Sylvia Koolman
Na nomber di su nieto/a nan:
Sulaine, Glaferd, Ludty,
Kimberly, Sarissa y Angelo
Na nomber di su bisanieto/a nan:
Xianthy, Eleena, Kairon, Kizian
Noël y Jayhvanio
Su rumannan:
Marcela y Niki Kelly y famia
†Reina y †Gabriel Helder y famia
†Carmen y †Emirto Hart y famia
†Juan Peña y famia
†Emiliano y Lilian Peña-van der Linden y famia
†Angel Peña y famia
Su ruman di criansa:
†Lelia Croes y famia
Na nomber di su Ihanan:
Lumina, Walter y Alan
Subrino y subrinanan, primo y primanan y demas famia
Peña, Jansen, Koolman, Tromp, Helder, Maduro, Kock,
Hart, Kelly, Hirschfeld, Chin A Loi, Arends, Van der Biezen,
Van der Linden, Thijzen, Geerman, Croes, Henriquez,
Breur y Paske.
Si encaso den nos tristesa nos por a lubida
algun persona of famia, nos ta pidi nos disculpa.
Acto di entiero lo tuma lugar
Diamars 14 di oktober 2025 di 2or pa 4or di atardi na The Olive Tree Funeral Care & Crematory na Piedra Plat.
Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.