Diaranson atardi Minister Ursell Arends hunto cu Santa Rosa a haci un bishita na The Oasis Farm Aruba. Un bunita proyecto cu Sr. Ruthsel Emer a cuminsa cu’ne y a crec’e pa bira un atraccion turistico pues tambe un luga hopi gusta door di nos localnan. Oasis Farm Aruba ta sirbi como un ehemplo den varios aspecto pues un proyecto cu a keda expande su operacion den 2022 cu exito pero alabes lamentablemente no ta cumpli cu tur rekisitonan pa cu e terenonan unda a expande riba dje.

Fin di juni ora Aruba tabata bou di menasa di Ola Tropical Bonnie, Dienst Openbare Werken (DOW) mester a pasa rond di Aruba pa controla y zorg cu tin fluho adecua di tur rooi y e terenonan unda e awa mester pasa pa yega lama bek, esaki den eventualidad cu lo tin un yobida fuerte. Den e proceso DOW a bin constata cu e tereno unda Sr. Emer a expande The Oasis Farm riba dje ta un di e tereno nan strategico di DOW pa preveni un catastrofe pavia di yobida fuerte.

Minister Arends su posicion den esaki ta, cu aunke un bunita proyecto berdad, cu ta aporta na conocemento riba agricultura y tambe encurasha siguridad di cuminda, pero no por a impedi trabou di DIP/DOW pa algo cu a wordo haci contra ley of sin e debido vergunningnan cu ta posee un riesgo pa siguridad general. Un proyecto cu tabata ser haci cu hopi amor y dedicacion, pero den un situacion potencialmente desastroso, no por pone siguridad publico na riesgo, den e caso aki door di obstaculisa pasada di awa.

No obstante, como minister di sector primario, minister Arends a haya importante cu e proyecto aki no bay perdi y a pidi cooperacion di DOW pa duna e propetario mas tempo pa por desmantela y re-aloca di moda cu e no ta cai mas riba e tereno cu e no tin permiso p’e. DOW y DIP a bai di acuerdo y a duna e propetario 2 luna di tempo.

Durante e tempo aki, minister Arends hunto cu Santa Rosa a cuminsa na sondia con por yuda re-aloca The Oasis Farm Aruba y haci e laso ente “The Oasis Farm Aruba” y Santa Rosa uno mas estricho. Esaki pa yuda re-establece e proyecto den futuro y unda e por expande adecuadamente y tambe pa asina por intercambia Data y informacion cu Santa Rosa tocante su plantacionnan.

Di parti di miniserio di Naturalesa, ta desea The Oasis Farm hopi exito y ta aplaudi tipo di proyectonan cu ta aporta na Aruba su sector primario y nos comunidad henter, pues ta brinda cooperacion di ministerio caminda cu por.