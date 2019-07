The Movies @ Principal a habri na San Nicolas

E loke antes nos a conoce como Principal Theatre na San Nicolas, a habri bek diaranson anochi como The Movies @ Principal. Hopi hende cu cara contento tabata presente durante e apertura aki, cu a bay cu hopi sentimento di orguyo, di recuerdo y sin lubida cu emocion. Wendell Bennett, awendia Accionista y Consehero di Directiva di MetaCorp, trahando cu e compania pa casi 47 aña caba, a hiba palabra e anochi aki, expresando di tabata honra pa ta presente na apertura di The Movies @ Principal. E mucha muhe Cynne Bennett di 4 aña di edad, nieta di Wendell Bennett, a corta cinta pa asina The Movies @ Principal habri su portanan oficialmente.

Despues di a finalisa e proyecto, Wendell Bennett ta considera esaki como un soño cu ta bira realidad. Hopi hende tabata puntra Wendell Bennett ki dia e cinema lo habri bek. El a acerca Eddie de Veer y asina a cuminsa cu e plannan pa bin bek cu e cinema na San Nicolas. Hendenan di San Nicolas tabata pone hopi presion riba dje, sabiendo cu e ta traha cu e empresa, di ki dia Principal ta bin bek.

E reapertura di Principal ta nifica masha hopi mes pa su persona. E ta corda cu tur fin di siman e tabata bay e cinema prome cu el a cuminsa traha cu MetaCorp mes. “Esaki ta un hoya di cinema cu San Nicolas, pariba di brug y Aruba en general a haya. Awo tin mas motibo pa esunnan pabou di brug bin bishita San Nicolas,” asina Wendell Bennett a expresa. Pa añanan Wendell Bennett ta trahando na Playa, pero nunca el a lubida San Nicolas. Patras di cortina semper e ta haciendo hopi pa pariba di brug.

Tur invitado presente a mira con e salanan a keda, pero tambe a test e stoelnan. Tambe a sorprende tur hende na final cu un brass band, mustrando e alegria di e publico cu tambe a yega pa admira e salanan nobo nobo. Tur invitado a ricibi popcorn, refresco y no por a falta e dushi saco cu San Nicolas ta conoci p’e. Banda di esey a parti T-Shirt di “San Nicolas = We”.

Den vakantie lo habri trempan

Devin de Veer, encarga cu mercadeo y promocion di The Movies @ Renaissance y @ Principal, no por a kere cu esaki tabata pasando. E tabata un trayecto basta largo, dianan di cansancio, pero ora cu tur cos a keda cla, el a sinti con importante esaki ta pa San Nicolas.

Aworaki cu ta vakantie e portanan di Principal lo ta habri tur dia desde 11:30am, pero despues cu scol cuminsa, lo adapta e orarionan. Lo avisa tur hende via nan pagina di Facebook. Si no a “like” esaki ainda, por haci’e na The Movies @ Principal, y keda bon informa di tur pelicula nobo y cambionan di orario.

E prome negoshi di MetaCorp tabata cine

MetaCorp a nace for di aña 1920 cu e negoshi di cine, e tempo ey E. de Veer Chain Theatres, cu tabata den cura di unda awendia ta Censo y Registro Civil den Schoolstraat. Na aña 1929 a habri Teatro Gloria entre Nassaustraat y Steenweg na Playa. Na San Nicolas a habri Royal, cu despues a haya e nomber di Teatro Principal y tambe Teatro Cinelandia.

Asina a sigui desaroya mas teatronan, manera Teatro Savaneta, Aurora na Santa Cruz y Rialto den Steenweg. Den temponan mas moderno nos a conoce Boulevard Theatre y sin lubida Drive Inn Theatre. Na dado momento e compania tabata maneha 9 diferente teatro tur rond di Aruba.

MetaCorp e ultimo lunanan a inverti den renobacion y ampliacon di su 6 salanan na The Movies @ Renaissance Aruba, mientras cu a crea tambe awor The Movies @ Principal na San Nicolas. Mientrastanto construccion ta bayendo den full swing pa e proyecto di IMAX situa riba Sasakiweg na Eagle, programa pa habri den e prome kwartaal di otro aña.

Di e forma aki MetaCorp ta demostra cu nan ta kere den San Nicolas y ta sigur pa sigui inverti den desaroyo continuo di pais Aruba.

