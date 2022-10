For di diabierna 21 di october 2022, The Haunted Venue situa den Westraat 1-3 a habri su portanan pa grandi y chikito experencia e spookhuis di mas grandi na Aruba. Entrada ta wordo bendi solamente na porta pa solamente 15 florin y mucha bou di 10 aña ta paga 10 florin.

Pa esnan cu kier drop in y sali di biaha The Haunted Venue tin su fastpass pa 25 florin y bo ta skip the line. Mas di 40 live actor, luz, screen y un production completamente moderno pa ponebo sinti y gosa manera nunca antes bo a experencia na Aruba. Nos ta habri tur dia di 7:00 di anochi te cu 11:00 di anochi. The Haunted Venue ta invita grandi y chikito pa bishita nos te cu 27 di october cu ta e ultimo dia di e Spookhuis.